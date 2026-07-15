مجلس نمایندگان کانگرس امریکا طرح تغییر دایمی وقت را تصویب کرد

مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز سه‌شنبه (۱۴ جولای) با اکثریت قاطع به طرحی رای داد که بر اساس آن، تغییر وقت به‌صورت دایمی اجرا شود و تغییر ساعت که از دهه ۱۹۶۰ در بیشتر مناطق امریکا هر سال دو بار انجام می‌شود، پایان یابد.

این طرح با ۳۰۸ رای موافق در برابر ۱۱۷ رای مخالف تصویب شد و اکنون به مجلس سنا فرستاده می‌شود. در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس سنا و تبدیل شدن آن به قانون، ساعت‌ها دیگر در ماه نومبر به وقت معیاری بازگردانده نخواهند شد، هرچند ایالت‌ها می‌توانند از اجرای دایمی آن انصراف دهند.

حامیان این طرح می‌گویند که تغییر ساعت باعث برهم خوردن خواب، افزایش آسیب‌های ناشی از کار و بیشتر شدن حوادث ترافیکی می‌شود.

منتقدان می‌گویند که اجرای این تغییر باعث می‌شود که مردم در فصل زمستان یک ساعت پیشتر و در تاریکی امور معمول زندگی شان را آغاز کنند که در نتیجه شمار بیشتری از کودکان در تاریکی راهی مکاتب شوند و رفت‌وآمد روزانه کارمندان نیز پیش از طلوع آفتاب و روشن شدن هوا انجام شود.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، بارها خواستار پایان دادن به تغییر ساعت در طول سال شده و به‌شدت از این طرح حمایت کرده است.

حامیان این طرح همچنین استدلال می‌کنند که جلو بودن ساعت‌ها به اندازه یک ساعت در تمام طول سال، روشنایی بیشتری را در روزهای زمستان فراهم می‌کند و به رونق فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های زمستان کمک خواهد کرد.

پیت سشنز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گفت: "اصل موضوع این است که تغییر ساعت به جلو در بهار و بازگرداندن آن در خزان، بر زندگی تک‌تک امریکایی‌ها تاثیر می‌گذارد. این موضوع بر رفت‌وآمد مردم به محل کار اثر دارد. همچنین بر کسانی تاثیر می‌گذارد که می‌خواهند شب‌ها زمان اندکی بیشتر را با فرزندان خود سپری کنند."

او افزود که به همین دلیل مردم امریکا از کانگرس می‌خواهند این موضوع را یک‌بار و برای همیش حل کنند و فرصت بهره‌مندی از روشنایی بیشتر را در اختیار آنان قرار دهد.

اما مدلین دین، نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا، با این ایده مخالفت کرده و گفت که تغییر ساعت دو بار در سال باوجودیکه پیامدهای جدی برای سلامت انسان دارد، اما تاثیرات مزمن و درازمدت این طرح، به‌ویژه طلوع دیرتر خورشید در اواخر زمستان، تاثیرات منفی بیشتری دارد.

دین گفت: "نور صبحگاهی یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی برای تنظیم ساعت زیستی بدن و افزایش بیداری است. در مقابل، کم شدن نور در ساعات شامگاهی به بدن پیام می‌دهد که زمان خواب فرا رسیده است".

به گفتهٔ او دانشمندان می‌گویند که زمانی که ساعت زیستی بدن، طلوع و غروب خورشید و ساعت رسمی با یکدیگر هماهنگ باشند، انسان از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بهترین عملکرد را دارد. کودکان در مکتب بهتر درس می‌خوانند و کارکنان نیز بیدارتر می‌باشند.

دین می‌گوید که انجمن طبی امریکا، اکادمی طب خواب امریکا، بنیاد ملی خواب و ده‌ها نهاد علمی دیگر تاکید می‌کنند که اگر قرار باشد تغییر ساعت متوقف شود، اجرای دایمی وقت معیاری گزینه سالم‌تری است.