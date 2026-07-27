وزارت خارجهٔ امریکا در اعلامیه‌ای از تصمیم دولت موقت ونزویلا به ریاست دلسی رودریگز برای خروج از محکمه بین‌المللی جزایی استقبال کرد و از همکاری دولت جدید این کشور با تلاش‌های واشنگتن برای برچیدن این نهاد قدردانی کرد.

فلیکس پلاسنسیا، وزیر خارجهٔ ونزویلا، روز جمعه اعلام کرد که کشورش تصمیم "برگشت‌ناپذیر" خود برای خروج از این محکمه را رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع داده است.

وزارت خارجهٔ امریکا، محکمه بین‌المللی جزایی را نهادی "فاسد و بی‌ارزش" توصیف کرد و گفت این محکمه از سال ۲۰۱۸ پروندهٔ نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور پیشین بازداشت‌شدهٔ ونزویلا، را بدون نتیجه به‌اصطلاح "در دست بررسی داشته"، اما منابع خود را صرف تحقیق و متهم ساختن افرادی از کشورهایی کرده است که نظام‌های قضایی مستقل دارند و صلاحیت این محکمه را نیز نپذیرفته‌اند.





در اعلامیه، عملکرد این محکمه نمونه‌ای از "فراتر رفتن از صلاحیت، جانبداری سیاسی و اجرای گزینشی قانون" خوانده شده و آمده است که این نهاد "نه معتبر، نه مستقل و نه مشروع" است. وزارت خارجهٔ امریکا همچنین از همه کشورهای عضو خواست از اساسنامهٔ روم، معاهدهٔ تأسیس این محکمه، خارج شوند.

دولت ونزویلا نیز این محکمه را به جانبداری جغرافیایی و تمرکز نامتناسب بر کشورهای افریقایی و امریکای لاتین متهم کرده است. دلسی رودریگز گفته است که این نهاد برای هدف قرار دادن مردم و دولت ونزویلا سیاسی شده است.

محکمه بین‌المللی جزایی از سال ۲۰۲۱ تحقیق رسمی دربارهٔ اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در ونزویلا را آغاز کرده بود. این محکمه در سال ۲۰۲۰ گفته بود که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب چنین جرایمی از سال ۲۰۱۷ وجود دارد؛ ادعایی که دولت ونزویلا آن را رد کرده است.

وزارت خارجهٔ امریکا همچنین گفت که در نتیجهٔ رهبری دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، و اقدامات نیروهای امریکایی، مادورو اکنون به اتهام جرایمی که به او نسبت داده شده، در محکمه‌ای در امریکا تحت پیگرد قرار دارد. نیروهای امریکا در ماه جنوری مادورو را بازداشت و برای رسیدگی به اتهام‌های قاچاق مواد مخدر به امریکا منتقل کردند.

این تحولات هم‌زمان با برکناری کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جزایی، رخ داده است. مجمع کشورهای عضو این محکمه روز جمعه، ۲۴ جولای، کریم خان را به‌دلیل "سوءرفتار جدی و نقض جدی وظایف" از سمتش برکنار کرد.

به گزارش اسوشیتدپرس، خان به سوءرفتار جنسی با یکی از همکاران زن خود متهم شده است؛ اتهام‌هایی که او رد کرده است. بر اساس اسنادی که اسوشیتدپرس دیده، کریم خان با دستیارش رابطهٔ جنسی داشته و سپس تلاش کرده است مانع پیگیری ادعاهای حقوقی او شود.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، در واکنش به برکناری کریم خان، او را نمونه‌ای از فساد و سوءاستفاده از صلاحیت در این محکمه خواند و گفت برکناری او تغییری در برنامهٔ واشنگتن برای برچیدن محکمه بین‌المللی جزایی ایجاد نخواهد کرد.