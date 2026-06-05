امریکا رییس جمهور و چندین نهاد کیوبا را تحریم کرد

ایالات متحدۀ امریکا، تحریمهایی را بر میگل دیاز-کانل، رییس جمهور کیوبا، و همچنان چندین ادارۀ حکومتی و نهاد وابسته به آن اعمال کرده و گفته است که آنان بخشی از کارزار این نهادها برای "تضعیف و بیثبات کردن امنیت ملی ایالات متحده" میباشند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که حکومت به رهبری دونالد ترمپ دیگر رژیمهای مارکسیست رادیکال را در نیمکرۀ غربی که به دنبال تهدید امنیت ملی ایالات متحده و انجام عملیات نفوذ برای صدور "انقلاب" مسموم و شیطانی خود به ایالات متحده و سراسر جهان اند، تحمل نخواهد کرد.
دیاز-کانل، رییس جمهور کیوبا، این تحریمها را "نامشروع" خواند و گفت که این اقدامات، محاصرۀ کیوبا توسط ایالات متحده و درگیری بین دو کشور را تشدید میکند.
تحریمهای جدید برعلاوۀ همسر و پسرخواندۀ رییس جمهور کیوبا، وزارت نیروهای مسلح انقلابی کیوبا، کمیتههای دفاع از انقلاب و انستیتوت دوستی با مردم کیوبا را هدف قرار میدهد.
فهرست تحریم ها شامل لیس کویستا پرازا، همسر رییس جمهور، مانویل آنیدو کویستا، پسرخوانده وی، آلخاندرو کاسترو اسپین، رییس سابق سرویس اطلاعاتی کیوبا و رایول آلخاندرو کاسترو کالیس، پسر کاسترو است.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که تحریم این نهادها تلاشی برای "مهار کارتل نظامی است که تمام قدرت اقتصادی در کیوبا را به نفع حلقه کوچکی از نخبگان رژیم و حسابهای بانکی مخفی آنان در خارج از کشور، در اختیار گرفته است."
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