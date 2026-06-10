تورم در امریکا به بالاترین رقم در سه سال اخیر رسید

تورم در ماه می در ایالات متحده به دلیل درگیرها در شرق میانه و افزایش بی‌پیشینهٔ نرخ نفت، به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسید.

وزارت کار ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ مواد مصرفی در ماه می نسبت به یک سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته که این رقم نسبت به ۳.۸ درصد در ماه اپریل بالاتر و سومین افزایش متوالی است.

بر اساس داده‌های ماهانه، نرخ مواد مصرفی در ماه گذشته ۰.۵ درصد، در ماه اپریل ۰.۶در صد و در ماه مارچ ۰.۹ در صد افزایش یافته است.

اما براساس گزارش روز چهارشنبه، به استثنای نرخ پرنوسان غذا و انرژی، قیمت‌های اصلی در ماه می با سرعت نسبتاً ملایم‌تری ۰.۲ درصد افزایش یافته که باآنهم نسبت به یک سال پیش ۲.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بازار کار رو به بهبود است، و استخدام‌ها در ماه می به سطح خوبی افزایش یافته و اقتصاد همچنان در حال رشد است.

تورم پیش از آنکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در اپریل ۲۰۲۵ تعرفه‌های گسترده‌ای وضع کند، در حال کاهش بود. اما برخی اقتصاددانان معتقدند که تعرفه‌ها هزینه‌ی برخی کالاها، به‌ویژه پوشاک را بالا برده‌اند.

به باور آنان، با اعمال تعرفه‌ها هزینهٔ بسیاری از کالاها افزایش یافته و سپس با گران‌تر شدن نفت و گاز در پی جنگ ایران، قیمت‌ها جهش کرده‌اند و توانایی خرید به یک مسلهٔ کلیدی سیاسی تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی براین باور اند که اگر جنگ ایران پایان یابد و قیمت‌های نفت و گاز رکود کند، تورم کلی ممکن است شروع به کاهش کند.