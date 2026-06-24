ترمپ: ایران قبل از حملۀ امریکا به فردو 'هیچ چیز' را از محل خارج نکرده بود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که ایران چند روز قبل از دستور حملۀ هوایی روز یکشنبه، چیزی را از مرکز هسته یی (فردو) واقع در اعماق کوه، خارج نکرده است.

به باور ایالات متحده این تأسیسات نابود شده است و تلاش‌های ایران برای توسعه سلاح هسته یی را به میزان قابل توجهی به تأخیر افگنده شده است.

ترمپ، روز پنجشنبه ۲۶ ماۀ جون (۵ سرطان)، در شبکه اجتماعی «تروث سوشل» نوشت که موترها و لاری های کوچکی که در تصاویر ماهواره‌ای چند روز قبل از حمله امریکا به تأسیسات اتمی فردو دیده شدند، سعی داشتند تونل های منتهی به تأسیسات غنی‌سازی یورانیم را که ایران در اعماق کوه ساخته است، پنهان کنند.

ترمپ در اشاره آشکار به یورانیم غنی‌شده‌ای که ایران در فردو تولید کرده، نوشت: "هیچ چیزی از تأسیسات خارج نشده است. این کار خیلی طول میکشید، خیلی خطرناک بود و خارج کردن آن بسیار سنگین و دشوار است."

ترمپ این پست را دقایقی پس از آن منتشر کرد که پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا، کنفرانس خبری وزارت دفاع یا پنتاگان را خاتمه داد؛ کنفرانسی که در آن چندین خبرنگار پرسیدند که آیا تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که ایران در روز های قبل از حمله، یورانیم غنی‌شده را از فردو خارج کرده است یا خیر.

هیگست گفت که "من چیزی ندیدم که نشان دهد که ما دقیقاً در این مناطق به آنچه می‌خواستیم، نرسیده باشیم.»

وزیر دفاع ایالات متحده، همچنین گزارش‌های رسانه‌های امریکایی را مبنی بر تردید در مورد موفقیت حملۀ روز یکشنبه امریکا به فردو و دو مرکز دیگر یورانیم غنی‌شده ایران رد کرد. وی خاطرنشان ساخت که سازمان‌های استخباراتی امریکا، اسراییل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته یی، همه به این نتیجه رسیده‌اند که حملات ایالات متحده خسارات شدیدی به قابلیت‌های هسته یی ایران وارد کرده است.

وی گفت که "رییس جمهور ترمپ پیچیده‌ترین و محرمانه‌ترین عملیات نظامی تاریخ را هدایت کرد و این یک موفقیت چشمگیر بود که منجر به توافق آتش‌ بس و ختم جنگ ۱۲ روزه شد."

در همان کنفرانس خبری، جنرال دن کین، لوی درستیز ایالات متحده، ویدیوی را از آزمایش بم سنگرشکن که ایالات متحده به طور خاص برای تخریب تاسیسات هسته یی فردو طراحی کرده بود، نشان داد که قبلاً نشر نشده بود. در این ویدیو، بم نفوذگر مهمات انبوه یا (MOP) GBU-57 را میتوان در حال رخنه به سطح و بعد انفجار در زیر زمین مشاهده کرد.

کین گفت که ایالات متحده ویدیوی را که تاثیرات زیرزمینی بم های سنگرشکن یا MOP که بر مرکز فردو افگنده شد را نشان بدهد، ندارد. وی گفت که "لبته، هیچ کس در داخل هدف نبود، بنابراین ما ویدیوی از هدف نداریم."

کین گفت اردوی ایالات متحده از طریق اطلاعات بصری تشخیص داد که بم‌ها پس از پرتاب توسط جت‌های بمب‌افگن B-2 در تاریکی در اوایل صبح یکشنبه، طبق طراح این بم ها عمل کرده‌اند.

او گفت که "ما می‌دانیم که جت‌های در تعقیب، اولین عملکرد سلاح‌ها را دیدند و [یکی از] پیلوت ها اظهار داشت که "این درخشان‌ترین انفجاری بود که تا به حال دیده‌ام"، آن عملا مثل روشنایی نور روز به نظر میرسید."

اسراییل، جنگ ۱۲ روزه را با حمله پیشگیرانه در ۱۳ ماۀ جون به تأسیسات و پرسنل هسته یی و نظامی ایران آغاز کرد، زیرا ایران به دلیل نزدیک شدن به ظرفیت ساخت سلاح‌های هسته یی و درخواست‌های مکررش برای نابودی اسراییل، آن را تهدیدی برای موجودیت خود میدانست.

ایران با پرتاب صدها میزایل بالستیک و طیاره های بی سرنشین به مراکز مسکونی اسراییل به این حمله پاسخ داد.

هر دو طرف روز سه‌شنبه به عنوان بخشی از آتش‌بس اعلام شده توسط رییس جمهور ترمپ به روز دوشنبه، به درگیری‌ها پایان دادند.



