لکنوال پس از امتناع از خوردن و آشامیدن در شفاخانه بستر شد – سارنوالان امریکایی

سارنوالان فدرال ایالات متحده اعلام کردند که رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغان که به کشتن یک عضو گارد ملی و زخمی کردن منسوب دیگر گارد ملی امریکا متهم است، پس از امتناع از خوردن غذا در دوران بازداشت، برای درمان در شفاخانه بستر شده است.

مقام‌های امریکایی به خاطر طولانی شدن مدت پرهیز لکنوال از خوردن و آشامیدن ابراز نگرانی کرده اند.

امیت مهتا، قاضی فدرال ایالات متحده، روز چهارشنبه درخواست وزارت عدلیۀ امریکا برای دسترسی حکومت به سوابق صحی لکنوال را در مدت بستر بودن در شفاخانه منظور کرد.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفته است که دسترسی مقام‌های مسوول به سوابق صحی لازمی است تا "امنیت فرد دستگیر شده" تامین شود.

لکنوال که در نومبر سال گذشته بر منسوبان گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید گلوله‌باری کرد، ماه گذشته به ۱۷ اتهام، از جمله قتل و جرایم مربوط به سلاح گرم، اظهار به بی‌گناهی کرد.

در گلوله‌باری لکنوال، سارا بکستروم، منسوب گارد ملی از ایالت وست ویرجینیا کشته و اندرو وولف منسوب دیگر گارد ملی زخمی شد. مسوولان قبل از دستگیری، لکنوال را هدف گلوله قرار دادند.

مقام‌های امریکایی گفته اند که لکنوال در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ و در چارچوب برنامۀ "عملیات استقبال از متحدان" و جریان عملیات پرهرج و مرج تخلیۀ نظامی از افغانستان، یکجا با ده‌ها هزار شهروند دیگر افغانستان به ایالات متحده منتقل شده بود. او در اپریل سال ۲۰۲۵ پناهندگی امریکا را دریافت کرد.