کشته شدن 'چندین تروریست داعش' در حملات نظامیان امریکایی در نایجریا؛ ترمپ به داعش هشدار داد

اردوی ایالات متحده می‌‌گوید که در نتیجۀ حملات هوایی روز پنجشنبه بر کمپ های تروریستی در شمال غربی نایجریا "چندین" تروریست گروه داعش را از بین برده است.

این حمله به فرمان دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در پاسخ به حملات گروه دولت اسلامی بر مسیحیان در نایجریا انجام شد.

رییس جمهور ترمپ با اعلام عملیات روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "امشب، به دستور من به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح، ایالات متحده، حملۀ قدرتمند و مرگبار علیه تروریست‌های داعش انجام داد که مسیحیان بی‌گناه را در سطوحی که سال‌ها و حتا قرن‌ها دیده نشده، هدف قرار داده و وحشیانه می‌کشند!"

رییس جمهور ترمپ افزود: "من قبلاً این تروریست‌ها را هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، باید بهای سنگینی بپردازند و امشب، همان شد. وزارت جنگ، حملات کامل متعددی را انجام داد، کاری که فقط ایالات متحده قادر به انجام آن است."

فرماندهی اردوی ایالات متحدۀ امریکا در افریقا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات را در ایالت سوکوتو در شمالغربی نایجریا "با هماهنگی" مقامات نایجریایی انجام داده است.

فرماندهی اردوی ایالات متحدۀ امریکا در افریقا اعلام کرد: "ارزیابی اولیه این فرماندهی این است که چندین تروریست داعش در کمپ داعش کشته شده‌است.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، با نشر یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که داعش توسط حملات روز کرسمس "فهمید" که ایالات متحده "همیشه آماده" اقدام است. او گفت که "اقدامات بیشتری در راه است" و از "حمایت و همکاری دولت نایجریا" ابراز قدردانی کرد.

هگسیت نوشت: "رییس جمهور ماه گذشته صریحاً گفت: کشتار مسیحیان بی‌گناه در نایجریا (و جاهای دیگر) باید خاتمه یابد."

در اعلامیۀ وزارت امور خارجۀ نایجریا آمده است که حملات هوایی بر اهداف تروریستی در شمال غرب این کشور نتیجه "همکاری امنیتی و اطلاعاتی نایجریا و ایالات متحده" بوده است.

وزارت امور خارجۀ نایجریا بیان داشت که: "نایجریا تاکید می‌کند که تمام تلاش‌های ضد تروریزم با اولویت حفاظت از جان غیرنظامیان، حفظ وحدت ملی و حفظ حقوق و کرامت همه شهروندان، صرف نظر از دین یا قومیت، رهبری می‌شود."

جمعیت نایجریا، بزرگترین در افریقا، به گونۀ مساوی بین مسیحیانی که عمدتاً در جنوب بود‌وباش داشته و مسلمانانی که در شمال حاکم استند، تقسیم شده است.

وزارت امور خارجۀ نایجریا اعلام کرد: "خشونت تروریستی به هر شکلی، چه علیه مسیحیان، مسلمانان یا سایر جوامع، اهانت به ارزش‌های نایجریا و صلح و امنیت بین‌المللی است."