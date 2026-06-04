امریکا از اروپا و کانادا خواهان تقویت نیروهای هوایی وبحری ناتو شد

ایالات متحده از متحدان اروپایی ناتو و کانادا می‌خواهد که به‌سرعت تعداد جنگنده های با سرنشین‌دار و بدون سرنشین و همچنین کشتی‌های بحری اش را در طرح‌های دفاعی این ایتلاف افزایش دهند؛ در حالی که واشنگتن بخشی از نقش خود را در این حوزه‌ها کاهش می‌دهد.

جنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده ارشد ناتو و ربیس نیروهای امریکا در اروپا، روز چهارشنبه این اظهارات را پس از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای کاهش بخشی از توانایی‌های نظامی امریکا که در زمان بحران در اختیار ناتو قرار می‌گیرد، بیان کرد.

دونالد ترمپ، ربیس‌جمهور امریکا، بارها از ناتو انتقاد کرده و از اعضای اروپایی خواسته است مسوولیت اصلی دفاع متعارف از اروپا را بر عهده بگیرند.

ماه گذشته، ایالات متحده به متحدان خود اطلاع داد که سهمش را در چارچوب نیروهای ناتو کاهش می‌دهد؛ چارچوبی که نیروهای قابل‌اعزام در بحران را مشخص می‌کند، هرچند جزبیات این تصمیم منتشر نشده است.

گرینکویچ گفت طیاره ها و کشتی های نظامی از جمله حوزه‌هایی استند که کانادا و کشورهای اروپایی باید در آن‌ها نقش بیشتری بگیرند، زیرا امریکا بخشی از نیروهای خود را در اروپا کاهش داده و تمرکز خود را به مناطق دیگر منتقل می‌کند.

او تاکید کرد وابستگی بیش از حد به نیروهای امریکا باید تغییر کند و این تغییر برای پاسخ‌گویی به احتمال درگیری‌های هم‌زمان در چندین منطقه ضروری است

ناتو: این تغییرات شکاف دفاعی ایجاد نمی‌کند

در همین حال، ناتو اعلام کرده است که انتظار ندارد این تغییرات باعث ایجاد خلا امنیتی شود.

سخنگوی مقر نظامی ناتو، دگروال مارتین اودونل، گفت کشورهای عضو یا در حال حاضر ظرفیت لازم را دارند یا به‌زودی خواهند داشت و بنابراین «شکاف دفاعی ایجاد نخواهد شد».

او افزود کشورها تنها باید نیروها و تجهیزات موجود خود را در اختیار ناتو قرار دهند.

با این حال، زمان‌بندی جایگزینی توانایی‌های امریکا توسط متحدان اروپایی هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله یک گزارش هفته گذشته در آلمان، تعداد جنگنده‌های امریکایی در اختیار ناتو ممکن است تا یک‌سوم کاهش یابد



