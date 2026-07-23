والتز: امریکا آزار و اذیت مسیحیان در نایجیریا را بسیار جدی میگیرد

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، می‌گوید که حکومت امریکا، آزار و اذیت مسیحیان در نایجیریا را "بسیار جدی" می‌گیرد و خاطرنشان کرد که مقام های این کشور غرب افریقا همکاری خود را با ایالات متحده برای مبارزه با تروریزم افزایش داده‌اند.

والتز روز چهارشنبه به قانونگذاران گفت: "اشتباه نکنید، کلیساها سوزانده می‌شوند، کشیشان اعدام می‌شوند و مردم دستگیر می‌شوند، به معنای واقعی کلمه فقط به خاطر داشتن صلیب دور گردنشان."

والتز افزود: "دین مسیحیت در حال حاضر بیشترین آزار و اذیت در جهان را تجربه می کند و این حکومت - و من به عنوان نماینده آن در سازمان ملل متحد - آن را در هر اقدامی که می‌توانیم بسیار جدی می‌گیریم."

والتز این اظهارات را در جلسه استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد پاسخگویی و اصلاحات در سازمان ملل متحد بیان کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ بارها اظهار داشته است که گروه‌های تروریستی مستقر در نایجریا، مسیحیان این کشور را هدف قرار داده و کشته‌اند و او حملات هوایی را که ما دسمبر سال گذشته و اوایل امسال انجام شد تأیید کرد.

حکومت نایجریا در پاسخ به هشدارهای قبلی رییس جمهورترمپ در مورد تروریزم علیه مسیحیان نایجریا، تأکید کرد که مسلمانان و مسیحیان نایجریا قربانی حملات گروه‌های افراطی مسلح در این کشور بوده‌اند و اعلام کرد که با شرکایی از جمله ایالات متحده برای مبارزه با گروه‌های تروریستی همکاری می‌کند.