وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیهای گفته است که عوامل همسو با ایران را، که حاکمیت عراق را تعضیف و از منابع آن کشور سواستفاده میکنند، تحریم میکند.
در اعلامیه از قول تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است: "اداره ترمپ در حال اتخاذ اقدامات قاطع علیه افراد و نهادهایی است که از ثروت نفتی عراق برای تمویل تروریزم رژیم ایران در منطقه سواستفاده میکنند. این شبکهها حاکمیت عراق را تضعیف میکنند، منابع ملی مردم عراق را به یغما برده و خشونت علیه عراقیها و امریکاییها را دامن میزنند."
علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، از جمع افرادی است که تحریم شده است. در اعلامیه گفته شده است که البهادلی از موقف دولتی خود سواستفاده کرده تا نفت عراق را در حمایت از رژیم ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن منحرف کند.
در اعلامیه آمده است که البهادلی برای دور زدن تحریمها در طرحی که نفت ایران در آن به طور تقلبآمیز با نفت عراق مخلوط و به نفع ایران فروخته میشد، دست داشت.
این تحریمها، همچنان مقامهای ارشد گروه های شبه نظامی تروریستی همسو با ایران، یعنی کتایب سیدالشهدا و عصایب اهل الحق، و نیز شرکتهای نفتی را که از چنین گروهها حمایت میکنند، نیز هدف قرار میدهد. این گروهها نیز از اقتصاد عراق برای تامین مالی فعالیتهای تروریستی خود سواستفاده میکنند.
اعلامیه می افزاید که ایالات متحده همچنان متعهد به حمایت از حاکمیت عراق و پاسخگو قرار دادن کسانی است که بر نیروهای امریکایی حمله میکنند یا از منابع عراق به نفع رژیم ایران بهرهبرداری میکنند.
در اعلامیه تصریح شده است که این تحریمها پیام روشنی را ارسال میکند و آن اینکه امریکا در کنار مردم عراق میایستد و به مختل کردن شبکههای مالی ادامه میدهد که تروریزم ایران را در منطقه ممکن میسازند.
