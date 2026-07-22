ایالات متحدهٔ امریکا و عربستان سعودی به زودی توافق‌نامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز و غیر نظامی از انرژی هسته‌ای را اعلام می‌کنند.

منابع آگاه به چندین خبرگزاری گفته‌اند که این توافق نه تنها عربستان سعودی را از غنی‌سازی یورانیوم منع نمی‌کند، بلکه شامل پروتوکول‌های الحاقی نیز نیست؛ پروتوکول‌هایی که امکان نظارت گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تاسیسات هسته‌ای فراهم می‌کنند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع از اظهار نظر خودداری کرد و گفت ترجیح می‌دهد مقام‌های قصر سفید بیانیه رسمی را منتشر کنند.

انتظار می‌رود ادارهٔ دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا این توافق را برای بررسی به کانگرس این کشور ارایه کند.

ایالات متحده تاکنون ۲۶ توافق‌نامه موسوم به "توافق‌نامه‌های ۱۲۳" را در زمینه همکاری هسته‌ای با حدود ۵۰ کشور و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرده است. وزارت امور خارجه امریکا می‌گوید که این توافق‌ها مجوز صادرات اقلامی از جمله سوخت هسته‌ای، ریکتورها و سایر تجهیزات هسته‌ای از ایالات متحده به کشورهای شریک را فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه امریکا گفته است: "توافق‌نامه ۱۲۳ با ایالات متحده به کشورهای شریک این امکان را می‌دهد که از مزایای همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای با یکی از پیشرفته‌ترین، مصوون‌ترین و قابل‌اعتمادترین تامین‌کنندگان فناوری هسته‌ای غیرنظامی در جهان بهره‌مند شوند و در عین حال، تعهد مشترک خود را به معیارهای قوی بین‌المللی در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت هسته‌ای نشان دهند. "

امارات متحده عربی، یکی از همسایه‌های عربستان سعودی، نیز چنین توافقی با ایالات متحده دارد. توافق امارات شامل پروتوکوهای اضافی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و همچنین این کشور متعهد شده است که یورانیوم غنی‌شده مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید نکند.

عربستان سعودی و ایالات متحده در طول چندین ادارهٔ امریکا برای دستیابی به یک توافق همکاری هسته‌ای تلاش کرده‌اند.

این تحول در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده درگیر یک کارزار نظامی است که به گفتهٔ ادارهٔ ترمپ یکی از اهداف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بارها گفته است که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان سعودی نیز برای دستیابی به چنین سلاحی تلاش خواهد کرد.