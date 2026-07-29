جی کلیتن رییس استخبارات ملی ایالات متحدهٔ امریکا شد

سنای ایالات متحده روز سهشنبه (۲۸ جولای) جی کلیتن، سارنوال فدرال منطقه منهتن و نامزد معرفیشده از سوی رییس جمهور ترمپ، را به عنوان رییس استخبارات ملی ایالات متحده، تأیید کرد.
کلیتن جایگزین تولسی گبارد میشود که در ماه جون از این سمت کنارهگیری کرد.
سنای امریکا با ۵۱ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف، انتصاب کلیتن را تصویب کرد. رأیگیری تقریباً کاملاً بر اساس خطوط حزبی انجام شد؛ جمهوریخواهان از نامزد رییس جمهور حمایت کردند و اعضای فرکسیون دموکرات به او رأی منفی دادند.
جی کلیتن، ۶۰ ساله، در زمینه ادغام شرکتها و تأمین سرمایه فعالیت داشته است. او در دوره اول ریاستجمهوری ترمپ ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکارا بر عهده داشت و به عنوان مدیری میانهرو شناخته میشد که در پی جلب توافق میان اعضای جمهوریخواه و دموکرات این نهاد بود.
بر اساس زندگینامه رسمی او، کلیتن سابقه حرفهای در حوزه استخباراتی ندارد و تجربه گستردهای در امنیت ملی نیز نداشته است؛ موضوعی که منتقدان آن را مغایر با الزامات این سمت میدانند. با این حال، حامیان او استدلال میکنند که فعالیتش به عنوان سارنوال فدرال منهتن، شامل دوسیه های مرتبط با امنیت ملی بوده و او را برای این مسئولیت واجد شرایط میکند.
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