سناتوران امریکایی خواستار فشار بر چین برای افزایش ارزش یوان شدند

شماری از سناتوران امریکایی در نامهای از حکومت ایالات متحده خواسته اند تا چین را بار دیگر به عنوان "دستکاری کننده ارز" معرفی کند.
این سناتوران از حکومت خواسته است تا در هماهنگی با گروه هفت اقتصاد برتر جهان (جی۷)، و سایر کشورهای اروپایی که با هجوم کالاهای ارزانقیمت چینی روبهرو هستند، بر چین فشار وارد کند.
آنان تاکید کردند که پایین نگه داشتن عمدی ارزش پول چین (یوان) به نوع خود عامل پنهانی به شمار میرود که قیمت صادرات امریکا را افزایش میدهد. به گفتهٔ آنان، "زیانی که چنین دستکاری ارزی بر کارگران امریکایی وارد خواهد کرد، حتمی است. "
کاهش ارزش پول ملی چین یک راهبرد عمدی از سوی دولت این کشور برای حمایت از صادرات، جبران تعرفههای تجاری امریکا و حفظ رقابتپذیری در بازارهای جهانی است. چین با این کار، قیمت کالاهای خود را برای خریداران خارجی ارزانتر نگه میدارد تا ماشین عظیم صادراتیاش متوقف نشود.
این سناتوران میگویند که ترغیب چین به اینکه اجازه دهد ارزش پولش بر اساس نیروهای بازار افزایش یابد، نخستین گام در یک تلاش مشترک برای بازداشتن چین از این رفتار است.
سناتور الیزابت وارن، عضو ارشد دموکرات در کمیته بانکداری سنا، و سناتور جمهوریخواه ریک سکات از ایالت فلوریدا، در نامهای به اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ ایالات متحده، استدلال کرده اند که "وزارت مالیه باید در گزارش ششماههٔ آیندهٔ خود دربارهٔ نرخ ارز، بار دیگر چین را به عنوان دستکاریکنندهٔ ارز معرفی کند. "
ازیک دهه به اینسو، ارزش برابری یوان، واحد پول چین با دالر به پایینترین سطح خود رسیده و این باعث شده تا امریکا این کشور را متهم کند که عمداً ارزش پول خود را پایین می آورد. یوان به طور آزاد معامله نمیشود و دولت چین مبادله آن با دالر امریکا را محدود میکند.
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