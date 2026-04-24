یک سرباز امریکایی به نشر معلومات محرم متهم شد

وزارت عدلیۀ ایالات متحده، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک سرباز نیروهای ویژه اردوی این کشور که در عملیات نظامی برای دستگیری نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا، در ماه جنوری شرکت داشت، متهم شده است که برای برنده شدن بیش از ۴۰۰ هزار دالر، در یک پلتفورم آنلاین که در آن پیشگویی‌ها در مورد بازار نشر می‌شود، معلومات محرم را شریک کرده است.

براساس اتهام‌نامه‌ای که در محکمۀ فدرال منهاتن در شهر نیویارک نشر شد،گانون کِن وَن دایک که ۳۸ سال عمر دارد، در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات "عزم راسخ" که از هشتم دسمبر ۲۰۲۵ آغاز شد دست داشته است.

سارنوالان می گویند که او بین ۲۷ دسمبر و دوم جنوری – ساعاتی قبل از اینکه نیروهای امریکایی در سوم جنوری، مادورو را در کاراکاس دستگیر کنند – تقریباْ ۳۳ هزار دالر شرط بندی کرده بود.

ون دایک با پنج اتهام جنایی، از جمله استفادۀ غیرقانونی از معلومات محرم دولتی برای منافع شخصی، کلاهبرداری در کالاها و کلاهبرداری بانکی روبرو است.

وزارت عدلیۀ امریکا اعلام کرد که ون دایک در ارتباط با کارش، توافق‌نامه‌های عدم افشا امضا کرده است که در آن متعهد شده است که "هرگز هیچ گونه معلومات محرم یا حساس" مربوط به عملیات نظامی را "به صورت کتبی، شفاهی، رفتاری یا به هر نحو دیگری فاش، منتشر یا افشا نکند".

تاد بلانچ، سرپرست لوی سارنوالی ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت که "معلومات محرم به مردان و زنان" امریکا سپرده شده است تا "ماموریت خود را تا حد امکان، مصوون و مؤثر انجام دهند و استفاده از این معلومات بسیار حساس، برای منافع مالی شخصی ممنوع است."

جی کلیتون، سارنوال ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویارک، گفت که "بازارهای پیش‌بینی، پناهگاهی برای استفاده از اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده اختلاس‌شده برای منافع شخصی نیستند."

روز پنجشنبه از دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در مورد این سرباز سوال شد / اما او گفت که در بارۀ این قضیۀ خاص معلومات ندارد و "آن را بررسی خواهد کرد."