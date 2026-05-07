وزارت دفاع کوریای جنوبی روز پنجشنبه هفتم می اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده هفتۀ آینده گفتگوهای دفاعی را به سطح مقام‌های بلندرتبۀ دو کشور در واشنگتن آغاز خواهند کرد.

بنا بر گزارش‌ها، این گفتگوها بر هماهنگی مشترک نظامی، کنترول عملیاتی در زمان جنگ و همکاری‌های گسترده‌تر امنیتی منطقه‌ای در بحبوحۀ تنش‌های فزاینده در شرق آسیا و شرق میانه متمرکز خواهد بود.

وزارت دفاع کوریای جنوبی در بیانیه‌ای گفت که قرار است گفتگوهای دفاعی کوریای جنوبی-امریکا که هر شش ماه یک‌بار برگزار می‌شود، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه آینده برگزار شود.

در بیانیه آمده است: "دو طرف قصد دارند دربارۀ طیف گسترده‌ای از مسایل امنیتی مربوط به اتحاد دوجانبه، از جمله انتقال کنترول عملیاتی زمان جنگ و وضعیت دفاع مشترک، گفتگو کنند تا اطمینان حاصل شود که اتحاد کوریای جنوبی و امریکا به شکل آینده‌نگر و مبتنی بر منافع متقابل توسعه یابد. "

ریاست هیات کوریای جنوبی را کیم هونگ-چول، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری، بر عهده خواهد داشت و طرف امریکایی نیز به ریاست جان نو، معاون وزیر جنگ امریکا در امور امنیتی هند-اقیانوس آرام، در این مذاکرات شرکت می‌کند.

خبرگزاری یونهاپ نگاشته است که این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که سیول و واشنگتن سرگرم کار برای انتقال کنترول عملیاتی زمان جنگ از امریکا به کوریای جنوبی اند.

کوریای جنوبی در جریان جنگ کوریا در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳، کنترول عملیاتی نیروهای خود را به فرماندهی سازمان ملل متحد تحت رهبری امریکا واگذار کرد. سپس این کنترول در سال ۱۹۷۸ و هم‌زمان با تشکیل فرماندهی مشترک نیروها، به تشکیلات فرماندهی مشترک دو متحد منتقل شد.

کوریای جنوبی در سال ۱۹۹۴ کنترول عملیاتی زمان صلح را دوباره به دست گرفت، اما فرماندهی عملیاتی زمان جنگ همچنان در اختیار ایالات متحده باقی مانده است.