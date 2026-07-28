وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا موج اخیر اعدامها در ایران را که در آن شماری از شهروندان افغانستان نیز اعدام شدند "به شدت محکوم" کرده است.
این وزارت در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا نگاشته است: "توسل به اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی از سوی رژیم ایران را به شدت محکوم کرده و میخواهیم زندانیان سیاسی و کسانیکه ناعادلانه [در ایران] بازداشت شده اند، به شمول کسانیکه آزادیهای بنیادین شان را مسالمتآمیز تمثیل کرده اند، فوراً و بیقید و شرط رها شوند."
حکومت ایران در چند روز اخیر در پیوند به پروندۀ اعتراضات میدان علیخانی اصفهان چندین نفر را اعدام کرده است که در این میان کم از کم دو شهروند افغانستان بامداد ۱۹ جولای در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
در تازهترین مورد، خبرگزاری دولتی فارس ایران روز سه شنبه ۲۸ جولای گزارش داد که دو نفر دیگر در پیوند به اعتراضات دسمبر سال گذشته در اصفهان اعدام شدند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان به صدای امریکا گفت: "برای دههها، رژیم [ایران]، ایرانیان را به شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمههای نمایشی معروض کرده که منجر به اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی شده است. امروز، غیرنظامیان بیگناه به عنوان سپر بلا برای شکستهای نظامی و اقتصادی رژیم کار گرفته میشوند."
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، چند روز پیش در واکنش به اعدام معترضان در ایران در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "تازهترین مورد از بیش از ۵۲ هزار معترض بیگناه. وحشیها!!! دموکراتها چه زمانی بیدار خواهند شد؟"
سازمان ملل متحد گزارش داده است که از آغاز اعتراضات سراسری در اواخر دسمبر ۲۰۲۵ در ایران، بیش از ۶۰ نفر از سوی قوۀ قضاییۀ ایران به اعدام محکوم شده و حکم اعدام کم از کم ۲۳ نفر آنان تطبیق شده است.
ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که مقامهای ایرانی رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات و مسایل امنیتی را با سرعت زیاد به پیش میبرند؛ روندی که به گفتۀ این سازمان، خطر نقض حق دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
در حالیکه کم و بیش ده نفر دیگر در پیوند به پروندۀ اعتراضات اصفهان در صف اعدام قرار دارند، سازمان ملل متحد بار دیگر از ایران خواسته است که اجرای این احکام اعدام را متوقف کند، تحقیقات مستقلی درباره روند محاکمهها انجام دهد و به تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر پابند بماند.
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