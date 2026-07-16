وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۶جولای، برای اصلاح مقررات ویزه برای دانشجویان خارجی و خبرنگاران اقدامات را آغاز کرده است.
خبرگزاری رویترز بر اساس یک اطلاعیه دولتی، گزارش داده است که مدت اقامت فعلی این ویزهها که در حال حاضر بر اساس مدت برنامه تحصیلی، کاری تعیین میشود، جای خود را به دورههای زمانی مشخص خواهد داد.
طبق مقررات نهایی جدید، برای ویزههای اف مربوط به دانشجویان بینالمللی، ویزههای جی که به شرکتکنندگان در برنامههای تبادله فرهنگی اجازه کار در ایالات متحده را میدهد، و ویزههای آی مربوط به اعضای رسانهها، یک دوره زمانی ثابت تعیین خواهد شد.
در حال حاضر، این ویزهها معمولاً برای مدت ادامۀ برنامه تحصیلی، برنامه تبادله یا دوره استخدام در ایالات متحده اعتبار دارند.
ویزۀ اف یکی از مهمترین مسیرهای ورود دانشجویان خارجی به ایالات متحده است. هر سال هزاران دانشجو از کشورهای مختلف برای تحصیل در دانشگاهها، کالجها و موسسات آموزشی ایالات متحده از این نوع ویزه استفاده میکنند.
این دانشجویان در صورت ادامۀ تحصیل و رعایت مقررات مهاجرتی، معمولاً اجازه دارند تا پایان برنامه آموزشی خود در امریکا اقامت داشته باشند.
ویزۀ جی برای شرکتکنندگان در برنامههای تبادله فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و برخی برنامههای کاری استفاده میشود. این برنامهها با هدف تقویت روابط فرهنگی و آموزشی میان امریکا و کشورهای دیگر ایجاد شدهاند و شامل گروههایی مانند پژوهشگران، استادان، کارآموزان و شرکتکنندگان در برنامههای تبادله میشوند.
ویزۀ آی نیز مخصوص خبرنگاران، گزارشگران و کارکنان رسانههای خارجی است که برای پوشش رویدادها یا انجام فعالیتهای رسانهای در ایالات متحده حضور دارند. تغییر در مقررات این ویزه میتواند بر برنامهریزی کاری خبرنگاران خارجی و سازمانهای رسانهای بینالمللی تاثیر بگذارد.
طرفداران تغییرات جدید میگویند که تعیین دورههای زمانی مشخص میتواند به ایالات متحده امکان نظارت بهتر بر اقامت اتباع خارجی و مدیریت روندهای مهاجرتی را بدهد. در مقابل، برخی کارشناسان مهاجرتی و آموزشی ممکن است نگرانیهایی درباره افزایش روندهای اداری، نیاز بیشتر به تمدید ویزه و تاثیر احتمالی آن بر دانشجویان و موسسات آموزشی داشته باشند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در اعلامیهای افزود که این تغییرات پیش از تعیین تاریخ اجرایی شدن، نیازمند بررسی کانگرس خواهد بود.
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