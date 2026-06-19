وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده است که در یک عملیات هوایی، مراکز وابسته به گروه داعش را در ایالتهای بلوچستان و خیبرپشتونخواه پاکستان هدف قرار داده است.
در اعلامیۀ این وزارت ادعا شده است که این حملات پنجشنبه شام "در واکنش به تهدیدهای امنیتی و فعالیتهای گروه داعش" علیه افغانستان انجام شده است.
اما وزارت اطلاعات پاکستان در شبکۀ اجتماعی ایکس این ادعای وزارت دفاع طالبان را رد کرده و آنرا تبلیغات و نادرست خوانده است.
این وزارت اذعان داشته است که پایگاههای تروریستها به شمول داعش و بیش از بیست سازمان دیگر تروریستی در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان مستقر اند.
اسلامآباد و منابع نظامی پاکستان در گذشته نیز حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت گروههای تروریستی مخالف پاکستان متهم کرده اند که مقامات طالبان آن را نادرست قلمداد کرده اند.
حکومت ایالات متحده تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعای طالبان ابراز نظر نکرده است اما هفتۀ گذشته یک سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر افغانستان نوشت:"مردم پاکستان از دست دهشت افگنان رنج زیادی کشیده و ایالات متحده از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات دهشت افگنان حمایت می کند."
براساس اعلامیۀ حکومت طالبان اهداف مورد حمله شامل مراکز داعش در ولسوالی قلعۀ عبدالله بلوچستان و منطقۀ شکرآب گردی جنگل در ولسوالی جانیخیل ایالت خیبرپشتونخواه بوده است.
اما وزارت اطلاعات پاکستان گفته است که یک طیارۀ بیسرنشین ابتدایی رژیم طالبان در نزدیکی منطقۀ شینکو در خیبرپشتونخواه، وارد حریم هوایی پاکستان شده که توسط سیستم دفاع هوایی پاکستان شناسایی و خنثی شده است.
بااینحال کشیدگیها میان حکومت طالبان و اسلامآباد در چند ماه اخیر باوجود چندین دور مذاکرات به میزبانی کشورهای منطقه، بدون نتیجه باقیمانده و مقامات دو طرف همدیگر را به نقض آتشبس و حمله به غیرنظامیان متهم کرده اند.
محمد رادمنش، تحلیلگگر مسایل نظامی به صدای امریکا گفت که تداوم درگیریها میان طالبان و اسلامآباد برای هر دو کشور زیانبار است.
رادمنش به صدای امریکا گفت: "طالبان توان مانور در داخل پاکستان را ندارند. اگر از طرف تی تی پی این عمل را انجام داده باشند، بازهم از نگاه استراتیژیک اشتباهی را مرتکب شده اند که نه تنها روابط دو کشور بلکه موجب حملات بیشتر پاکستان علیه افغانستان خواهد شد."
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در واکنش به گزارشها درباره عملیات هوایی در خاک پاکستان، خواستار حل تنشهای اخیر میان کابل و اسلامآباد از طریق گفتگوهای دپلوماتیک شده است.
خلیلزاد در شبکۀ اجتماعی ایکس از کشورهای "قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه" خواسته است تا تلاشهای خود را برای "کمک به حل تنشها میان افغانستان و پاکستان تشدید بخشند تا در حل این مسایل جنجالبرانگیز و درازمدت کمک کند."
پاکستان هفتۀ گذشته اذعان داشت که پناهگاههای تروریستان را در افغانستان هدف قرار داده است اما سازمان ملل متحد حملات بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا را تایید کرده گفته است که ۱۳ نفر به شمول ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد مسن کشته و ۱۴ نفر دیگر مجروح شدند.
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