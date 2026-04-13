اسراییل حملۀ زمینی را بر شهر بنت جبیل لبنان آغاز کرد

نیروهای اسراییلی روز دوشنبه ۱۳ اپریل اعلام کردند که محاصرۀ شهر کلیدی بنت جبیل در جنوب لبنان را که یکی از پایگاه‌های گروه تروریستی حزب‌الله به شمار می‌رود، تکمیل کرده و حملۀ زمینی بر این شهر آغاز شده است.

یک مقام نظامی اسراییل گفته است که تا چند روز دیگر کنترول کامل عملیاتی بنت جبیل به دست نظامیان اسراییلی افتاده و به گفتۀ وی فقط شمار اندکی از جنگجویان حزب‌الله در این ساحه باقی مانده اند.

هرچند، خبرگزاری رویترز از قول منابعی در لبنان گزارش داده است که جنگجویان حزب‌الله در بنت جبیل آمادۀ جنگ با نظامیان اسراییلی بوده و روز یکشنبه نیروهای اسراییل را در داخل و اطراف این شهر آماج حملات راکتی، توپخانه‌ای و طیاره‌های بی‌سرنشین انتحاری قرار داده اند.

در همین حال قرار است سفیران اسراییل و لبنان در ایالات متحده روز سه شنبه با میزبانی مایکل عیسی، سفیر ایالات متحده در لبنان، در واشنگتن دی سی مذاکره کنند.

وزیر خارجۀ لبنان گفته است که بیروت از این مذاکرات برای استقرار آتش‌بس در جنگی که دپلوماسی را برای توقف جنگ در شرق میانه پیچیده‌تر کرده است، استفاده خواهد کرد. او گفت که تلاش برای آتش‌بس، تنها موضوع اساسی است که سفیر لبنان در مذاکره با همتای اسراییلی‌اش در واشنگتن، اجازه دارد در مورد آن صحبت کند.

اما مایکل لایتر، سفیر اسراییل در واشنگتن‌ دی‌سی، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری سی‌بی‌اس گفت که اسراییل در مذاکرات روز سه شنبه در مورد آتش‌بس صحبت نخواهد کرد. او گفت: "همه توافق کردیم که اگر حزب‌الله کنار گذاشته شود و اسراییل و لبنان مستقیماً مذاکره کنند، در دو یا سه ماه آینده به توافق کامل صلح دست خواهیم یافت."

حزب‌الله در حمایت از ایران، به تاریخ دوم مارچ حملات را علیه اسراییل آغاز کرد و این اقدام سبب آغاز تهاجم اسراییل بر لبنان شد، عملیاتی که به گفتۀ مقام‌های لبنانی منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر و بیجاشدن بیش از یک میلیون نفر دیگر شده است. مقام‌های لبنانی آمار تلفات جنگجویان حزب‌الله و غیرنظامیان را تفکیک نکرده اند.

نیروهای دفاعی اسراییل گفته اند که از آغاز عملیات زمینی علیه حزب‌الله در لبنان، ۱۲ نظامی و دو غیرنظامی اسراییلی کشته شده اند

مقام‌های امریکایی و اسراییلی گفته اند که جنگ اسراییل علیه لبنان شامل آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایالات متحده و ایران نیست، هرچند صدر اعظم پاکستان که میانجی مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، لبنان را بخشی از این آتش‌بس خوانده است.