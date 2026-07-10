مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، به تاریخ ۱۶ جولای میزبان وزیران بیش از ۶۰ کشور جهان در واشنگتن دی‌سی خواهد بود که در این نشست در مورد "ظهور مجدد تروریزم سیاسی" بحث خواهد شد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت که شرکت کنندگان این نشست از کشورهای نیم‌کرۀ غربی، اروپا و آسیا، خواهند آمد. رسانه‌های امریکایی گفته اند که نمایندگان کشورهای هند، اندونیزیا و سنگاپور نیز دعوت شده اند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است که تروریزم سیاسی چپ‌ افراطی پدیدۀ تازه نیست و از دیرزمان وجود داشته، اما به گفتۀ وی رسیدگی نشدن به این مشکل سبب ظهور مجدد آن شده است.

پیگوت نگاشته است که تلاش‌های ایالات متحده به هدف گرفتن فعالیت‌های خشونت‌باری تمرکز دارد که به عنوان تروریزم تعریف شده می‌تواند، چون، ترورها، آدم‌ربایی‌ها، تهدیدهای خشونتبار علیه تاسیسات، زیربناها، پولیس، منسوبان نظامی و غیرنظامی امریکا.

ستیفن میلر، معاون رییس دفتر قصر سفید، آشکارا از مشخص شدن انتیفا به عنوان سازمان تروریستی خارجی حمایت کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در خزان سال گذشته و پس از کشته شدن چارلی کرک، فعال محافظه کار امریکایی، با صدور فرمان اجرایی انتیفا را به صفت "سازمان تروریستی داخلی" معرفی کرد.

انتیفا که مخفف عبارت "ضد فاشیست" است یک جنبش سیاسی غیرمتمرکز متشکل از گروه‌های خودمختار و چپ‌گرا است که در مخالفت با افراط‌گرایان راست افراطی، برتری‌طلبان سفیدپوست و نیونازی‌ها فعالیت می‌کنند.