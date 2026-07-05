دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده با ایراد بیانیه و تماشای مراسم آتشبازی، ۲۵۰ سالگی استقلال امریکا را جشن گرفت.
رییس جمهور ترمپ، شنبه شب چهارم ماه جولای، در سخنرانی خود به یک جمعیت بزرگ حاضر در محل برگزاری این مراسم، دستآوردهای این کشور را ستود و گفت که ایالات متحده در جنگها پیروز شده، انسانها را به مهتاب فرستاده و در کل نظام عملکرد خوبی داشته است.
رییس جمهور ترمپ در این سخنرانی گفت که امریکا "خانه آزادی است؛ هیچ ملتی به اندازه امریکاییها اینهمه بیعدالتی را اصلاح نکردهاست."
رییس جمهور ترمپ در این سخنرانی گفت: "سالگرد اعلامیه استقلال را جشن میگیریم؛ سندی که هیچ نمونهای همانند آن وجود ندارد. برای دو قرن و نیم، جمهوری امریکا بهعنوان برجستهترین دستاورد تاریخ بشر پابرجا بوده است. "
دونالد ترمپ افزود: "در طول ۲۵۰ سال گذشته، ایالات متحده امریکا برای همه ملتهای جهان نماد امید، وعده، روشنایی و افتخار بوده است. در سراسر جهان، کشورها تلاش میکنند شبیه ما باشند، اما هیچکس نمیتواند مانند ما باشد. و با یاری خداوند، ما همیشه همینگونه خواهیم ماند؛ بلکه حتی بهتر از امروز خواهیم شد."
رییس جمهور ایالات متحده از کانگرس امریکا خواست تا قوانین در حال بررسی را تصویب کند که رایگیری پستی را محدود سازد و هنگام ثبتنام برای رایدادن ارایۀ مدارک شهروندی را الزامی کند.
در یک بخش سخنرانی رییس جمهور ترمپ آمده است: "ما یک ملت، یک خانواده و یک پرچم داریم و همانطور که اعلامیۀ استقلال ما به ما میگوید، همۀ ما از جانب یک ذات قادر متعال خلق شده ایم."
به استثنای سخنرانی سال ۲۰۱۹ رییس جمهور، پس از ۱۹۵۱ تا کنون، هیچ رییس جمهور امریکا در پارک ملی واشنگتن دی سی، به مناسبت روز استقلال سخنرانی نکرده است.
امریکایی ها و گردشگران که برای شرکت در مراسم جشن استقلال ایالات متحده به پارک ملی آمده بودند، ساعتها انتظار کشیده و باوجود تدابیر شدید امنیتی در این مراسم حضور به هم رسانیدند. درجۀ حرارت هوا در جریان روز شنبه چهارم جولای کم از کم تا ۳۹ درجۀ سانتیگراد رسیده بود و رطوبت موجود در محیط به گرما افزوده بود.
قبل از ایراد سخنرانی رییس جمهور ترمپ، جتهای جنگی اردوی امریکا با انجام مانورها در فضای واشنگتن دیسی مراتب احترام را به جا گذاشتند.
برگزارکنندگان دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده میگویند که نمایشگاه مربوط به ایالت های مختلف امریکا در پارک ملی، محلی برای بزرگداشت مردم و نوآوریهایی است که ایالات متحده را به "بزرگترین ملت روی زمین" تبدیل کردهاند.
در خصوص مسایل خارجی، رییس جمهور ترمپ به ایران اشارۀ کرد و گفت که ایالات متحده اردوی ایران را "از بین برده است." رییس جمهور امریکا همچنان، در بارۀ رشد کمونیزم هشدار داد.
سخنرانی رییس جمهور امریکا، با یک نمایش آتشبازی دیدنی به پایان رسید که طی آن حدود ۸۵۰ هزار آتشبازی به طور همزمان انجام شد.
این مراسم، ریکارد فیلیپین را که طبق ریکاردهای جهانی گینس، در اول جنوری ۲۰۱۶ میلادی ۸۱۰۹۰۴ آتشبازی انجام داد، میشکند.
به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال، رژهها، آتشبازیها و نمایشهای دیگری نیز در نیویارک، فیلادلفیا و چندین شهر دیگر در سراسر ایالات متحده برگزار شد
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