از سر گیری روابط دیپلوماتیک واشنگتن و کاراکاس پس از هفت سال وقفه

وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقام های موقت ایالات متحده و ونزویلا برای برقراری مجدد روابط دیپلوماتیک و قنسولی توافق کرده‌اند.

وزارت خارجه طی بیانیه‌ ای گفت که این اقدام تلاش‌های مشترک دو کشور را برای ارتقای ثبات، حمایت از بهبود اقتصادی و پیشبرد آشتی سیاسی در ونزویلا تسهیل می‌ کند.

این وزارت اعلام کرد: "تعامل ما بر کمک به مردم ونزویلا برای پیشبرد یک روند مرحله‌ ای که شرایط را برای انتقال مسالمت ‌آمیز به یک حکومت منتخب دموکراتیک فراهم می‌کند، متمرکز است."

اعلام برقراری روابط به روز پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که دگ بورگوم، وزیر داخله امریکا، سفر دو روزه خود به این کشور امریکای جنوبی را به پایان رساند و در آنجا با دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت آنکشور، دیدار کرد.

بورگوم در پستی در X گفت: "به تازگی سفری به ونزویلا برای پیشبرد منافع ایالات متحده در منطقه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه مواد معدنی و انرژی حیاتی داشته‌ ام."

وزیر داخله امریکا دومین عضو کابینه ایالات متحده است که از سوم جنوری، زمانی که نیروهای امریکایی نیکولاس مادورو، رییس جمهور سابق ونزویلا و همسرش سلیا فلورس را دستگیر کردند، به ونزویلا سفر می‌ کند.

مادورو و همسرش به اتهامات قاچاق مواد مخدر و سلاح اعتراف نکرده‌ اند و قرار است در یک محکمه در نیویارک محاکمه شوند.

ایالات متحده از آن زمان یک هدف سه مرحله‌ ای را برای گذار پس از مادورو ترسیم کرده است که بر ثبات، بهبود و رسیدن به دموکراسی تمرکز دارد.

روابط بین دو کشور در سال ۲۰۱۹ قطع شد، زمانی که مادورو، رییس جمهور وقت، پس از رد مشروعیت انتخاب مجدد بحث ‌برانگیز او توسط حکومت ایالات متحده، دیپلومات‌های امریکایی را اخراج کرد.

دونالد ترمپ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، هوان گوایدو ،رییس اسامبله ملی آنوقت ، را به عنوان رییس جمهور موقت ونزویلا به رسمیت شناخت.