بسینت: چین یک شریک جهانی غیر قابل اعتماد بوده است

اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی چین می‌گوید که این کشور با احتکار ذخایر تیل و محدودکردن صادرات برخی کالاها در جریان جنگ در شرق میانه، یک شریک جهانی غیرقابل اعتماد بوده است.

بسینت به خبرنگاران گفت که این نگرانی را با مقامات چینی شریک ساخته و افزود که این اقدامات چین یادآور اقدامات این کشور در قبال کالاهای طبی در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ است.

وزیر مالیهٔ ایالات متحده از اظهار نظر در مورد اینکه آیا این اختلاف بر برنامه سفر ماه می دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به چین تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، خودداری کرد، اما گفت که ترمپ و شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، رابطه کاری بسیار خوبی دارند.

او در مورد گفت: "من فکر می‌کنم پیام این سفر ثبات است. ما از تابستان گذشته ثبات مستحکمی در روابط داشته‌ایم؛ این ثبات از بالا به پایین انتقال می‌کند. من فکر می‌کنم که داشتن ارتباط نقطهٔ کلیدی است. "

اما بسینت چین را به خاطر اقداماتش در طول جنگ امریکا و اسراییل با ایران، که قیمت نفت را تا ۵۰ درصد افزایش داده و اختلالات زنجیره تأمین را به دنبال داشته است، مورد انتقاد قرار داد.

او با اشاره به تهدید بیجینگ در سال گذشته برای محدود کردن صادرات فلزات کمیاب گفت: "چین در پنج سال گذشته سه بار یک شریک جهانی غیرقابل اعتماد بوده است؛ یک بار در دوران کووید، زمانی که محصولات بهداشتی را احتکار کرد، و بار دوم در مورد فلزات کمیاب. "

او گفت، اکنون چین به جای کمک به کاهش کمبود تقاضای جهانی که ناشی از تعطیلی تنگه هرمز توسط ایران است، در حال انباشت تیل بیشتر است.

چین از قبل یک ذخیرۀ ستراتیژیک داشت که تقریباً به اندازۀ ذخیرۀ ۳۲ کشور عضو ادارهٔ بین‌المللی انرژی بود، اما به خرید تیل ادامه داده است. بسینت گفت: "آنها به خرید ادامه داده اند، در حال احتکار بوده‌اند و صادرات بسیاری از محصولات را قطع کرده‌اند. "

لیو پنگ‌یو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، گفت که کمبودهای بازار جهانی انرژی ریشه در "وضعیت پرتنش در شرق میانه" دارد و خواستار پایان فوری عملیات نظامی در آنجا شد.

صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ادارهٔ بین‌المللی انرژی روز دوشنبه از کشورها خواستند تا از احتکار منابع انرژی و اعمال کنترول‌های صادراتی که می‌تواند آنچه را که آنها آن را بزرگترین شوک تاریخ بازار جهانی انرژی خواندند، بدتر کند، خودداری کنند. آنها از کشور خاصی نام نبرده اند.