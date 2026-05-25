تجلیل از روز یادبود در امریکا؛ ترمپ بر گور سپاهی گمنام اکلیل گل گذاشت

از آخرین روز دوشنبه ماه می به عنوان روز یادبود در ایالات متحده بزرگداشت شده و در این روز به قربانیهای مردان وزنانی ارج گذاشته میشود که هنگام ایفای وظیفه در صفوف قوای مسلح امریکا جان باخته اند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در مراسمی به این مناسبت که در گورستان ملی آرلینگتن، در نزدیکی واشنگتن دیسی برگزار شده بود، بر گور سپاهی گمنام اکلیل گل گذاشت.
رییس جمهور ترمپ در این مراسم با اشاره به نظامیان جان باختۀ امریکایی گفت: "در این روز یادبود، به آنان درود میفرستیم. آنان را ستایش میکنیم و از آنان به خاطر تمام داشتههایمان و تمام آنچه که آنان از دست دادند، سپاسگزاریم. آنان همه چیزشان را دادند."
دونالد ترمپ گفت: "از ۱۷۷۶ تا ۲۰۲۶، امریکا همواره به عنوان یک آرمان بزرگ و اخلاقی ایستاده است. رزمندگان ما اجیر نیستند، آنان فرشتگان نگهبان اند که در میدانهای نبرد تاریخ گام برداشته و بر بلندترین و زیباترین سطوحی نظارت میکنند که روان بشر شاهد آن بوده است- مرز بین آزادی و استبداد، بین تمدن و بربریت، بین خیر و شر را حفظ میکنند. هر جایی که سرباز امریکایی گام مینهد، هر جاییکه میرزمد...و هر جاییکه جان میبازد، این کار را برای سرنوشت ملت بینظیر و برای سرنوشت آزادی در این سرزمین انجام میدهد."
دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، گفت که این رخصتی فرصتی برای "یادبود و ارجگذاری به کسانی است که نهایت فداکاری" را کردند. او گفت: "برای ۲۵۰ سال، مردان و زنان در صفوف قوای مسلح همواره مایل به قربانی دادن به چیزی بزرگتر از جان شان بوده اند."
پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحده، به مناسبت این روز در شبکه ایکس نگاشته است:"هیچ عشقی بزرگتر از این وجود ندارد که جان خودرا برای دوستانش فداکند. برماست که همیشه مدیون قربانی های آنان باشیم و هرگز امریکایی های شجاع را که جان های شانرا فدا کردند، فراموش نکنیم."
به روز شنبه سربازان اردوی امریکا در قبرستان ملی آرلینگتن روی قبر ۲۶۰ هزار نظامی خفته در این گورستان پرچمهای ایالات متحده را نصب کردند.
یک قسمت جالب دیگر مراسم یاد بود امسال، نمایش دیواری از گلهای شقایق سرخ در پارک ملی شهر واشنگتن دی سی بود. ۶۰۰ هزار گل شقایق از سربازانی نمایندگی میکرد که از زمان جنگ جهانی اول تا کنون در نبرد کشته شدهاند.
برگزاری رسم و گذشت در شهر واشنگتن دیسی و شماری دیگر از شهرهای ایالات متحده، بخش دیگری از مراسم بزرگداشت از روز یادبود است.
تعداد زیادی از امریکاییها، این روز را با بازدید از آرامگاهها و گذاشتن گل بر روی گور عزیزان شان، گرامی میدارند. در این روز، بازارهای مالی، اداره پست و اکثر مغازهها در سرتاسر ایالات متحده مسدود اند.
ریشههای تعطیلات روز یاد بود به عصر پس از جنگ داخلی امریکا در دهه ۱۸۶۰ باز میگردد و این روز در سال ۱۸۸۸ از سوی کانگرس امریکا به عنوان رخصتی ملی به رسمیت شناخته شد.
