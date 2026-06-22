در پی مذاکرات میان ایالات متحدهٔ امریکا و ایران در سویس، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ، گفته است که پیشرفتهای زیادی صورت گرفت.
ونس که روز دوشنبه (۲۲جون) در بورگن اشتاک، محل برگزاری مذاکرات در سویس، با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که ایرانیها "توافق کردند تا مفتشان ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی را دوباره به کشورشان دعوت کنند".
جی دی ونس گفت: "این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم امریکا و اولین گام در جهت خلع سلاح هستهای دایمی یا پایان دادن دایمی به برنامهٔ تسلیحات هستهای در ایران است."
به گفته معاون ریاست جمهور ایالات متحده، صحبتها با ادارهٔ بین المللی انرژی اتمی ممکن از امروز آغاز شود.
جی دی ونس گفت که تنگهٔ هرمز همین اکنون باز است و در مذاکرات روز یکشنبه بر ایجاد "میکانیزمی برای باز نگهداشتن" این آبراه متمرکز بود.
همزمان با ادامهٔ مذاکرات در سویس، رییس جمهور دونالد ترمپ، در هشدار به تهران گفت که ایران باید جلو فعالیت گروه های نیابتی خود را در لبنان بگیرد.
ترمپ با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت: "ایران باید فوراً جلو ایجاد مشکلات توسط گروه های نیابتی پر درآمد خود را در لبنان بگیرد. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه محکمی خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته، فقط شدیدتر!!!"
جی دی ونس در پاسخ به این پرسش که آیا هشدارهای ترمپ ممانعتی در مذاکرات ایجاد کرد یا نه، گفت: "نه، مانع کار نشدند. در مورد ایرانیها، بلی، آنان تهدید کردند که از مذاکرات خارج شوند، یا دستکم در شبکههای اجتماعی تهدید کردند که خارج خواهند شد، اما ما تا بعد از ساعت یک صبح دیروز مذاکره کردیم، بنابراین آنان خارج نشدند و تیم فنیشان هنوز اینجا در بورگناشتاک حضور دارد."
به گفتهٔ معاون رییس جمهور ترمپ، تیمهای فنی در هفتهها و روزهای آینده به مذاکرات خود ادامه خواهند داد.
ونس گفت: "ما بنیاد را گذاشتیم. ما خانه را نساختهایم، اما بنیادی موفق برای رسیدن به جایگاهی خوب برای مردم امریکا بنا کردهایم."
جی دی ونس همچنان پیرامون پیشرفت در مورد آتشبس در لبنان گفت: "ما، فکر میکنیم، در راهاندازی آنچه آن را میکانیزم تعرض زدایی مینامیم، بسیار خوب عمل کردهایم، اما آنچه واقعاً (پیشرفت) است این است که وقتی اتفاقاتی میافتد، طرفین در واقع با یکدیگر صحبت میکنند."
ونس در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده میخواهد تا اسراییل نظامیان خود را از جنوب لبنان بیرون کند، گفت: "ما میخواهیم امنیت اسراییل حفظ شود و میخواهیم حاکمیت لبنان نیز حفظ شود. و این صحبت مستمر خواهد بود."
جی دی ونس گفت: "(موقف) اسراییلیها کاملاً روشن است که هیچ نیتی برای تصرف اراضی در جنوب لبنان ندارند. دلیلی که احساس میکنند باید آنجا باشند این است که نگران شلیک جنگجویان حزبالله در جنوب لبنان به داخل اسراییل اند. البته ما معتقدیم که برای رسیدن به نقطهای که در آن تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان حفظ شود، امنیت اسراییل تامین گردد، نیازمند تلاش فراوان است و این امر مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح لبنان و همچنین لزوم مهار حزبالله توسط ایران است؛ اینها همه از جمله مسایلی اند که دیروز در موردشان صحبت میکردیم."
ونس گفت که ایالات متحده میخواهد روندی را راه اندازی کند که "اگر روزی داراییهای ایران را آزاد کنیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که آن پول، پول ایرانی، صرف کمک به مردم ایران شود و نه تامین مالی تروریزیم".
بر اساس ماده سوم تفاهم نامه که روسای جمهور ایالات متحده و ایران هفته گذشته امضا کردند، دو کشور متعهد شده اند که به خاطر رسیدن به یک توافق نهایی، مرحله بعدی مذاکرات را در ظرف ۶۰ روز آغاز کنند.
مرحله بعدی مذاکرات که از آن به عنوان "مذاکرات فنی" نیز یاد می شود، روز یکشنبه (۲۱جون) در سویس و با اشتراک شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر – که دور اول مذاکرات را بین واشنگتن و تهران میانجیگری کردند – آغاز شد.
گروه