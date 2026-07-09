آغاز تلاش های بازسازی در ونزویلا پس از زلزله های مرگبار

ونزویلا دو هفته پس از زلزلههای ویرانگر دوگانه در ۲۴ جون، با خروج تیمهای امداد بینالمللی، به تلاشهای طولانی مدت برای بازسازی روی آورده و مردم محل با وظیفه خطیر بازسازی زندگی خود روبرو استند.
در شهر ساحلی لا گوایرا، یکی از مناطق آسیبدیده، مقام ها گزارش میدهند که بیش از هفده هزار نفر بدون مسکن ماندهاند.
هزاران نفر در حال حاضر در پناهگاههایی در کاراکاس و لا گوایرا اقامت دارند و قادر به بازگشت به خانه نیستند و از مصئون بودن ساختمانهای خود مطمئن نیستند.
در همین حال تیمهای طبی جاپان روز چهارشنبه هشتم جولای، بازماندگان زلزله را در ایالت ساحلی لاگوایرا درمان کردند، زیرا ساکنان آنجا خواهان کمک های بیشتر بودند.
به همین ترتیب در کاتیا لا مار، داکتران جاپانی بیماران یک کمپ پناهندگان را به دلیل زخمها، بیماریهای پوستی و آسیبهای مرتبط با این فاجعه درمان کردند.
در یک گزارش دیگر دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت ونزویلا، طی جلسهای به روز چهارشنبه گفت که نامهای به پادشاه انگلستان ارسال کرده و خواستار آزادسازی طلای ونزویلا شده است که در بانک انگلستان نگهداری میشود.
رودریگز گفت که این طلا متعلق به ونزویلا است و باید برای مقابله با پیامدهای زلزله دوگانه و حمایت از بهبود کشور استفاده شود.
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