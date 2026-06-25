مسلمانان شیعه در سراسر جهان عاشورا را گرامی داشتند

میلیونها مسلمان شیعه در سراسر جهان عاشورا، یکی از مهمترین مراسم مذهبی، را گرامی داشتند.
در عراق، بزرگترین مراسمها در شهرهای کربلا و نجف برگزار شد. هزاران زایر برای شرکت در مراسم دعا، سوگواری و راهپیماییهای مذهبی به این شهرهای مقدس رفتند.
مراسم عاشورا همچنان در ایران، هند، یمن، افغانستان و کشورهای دیگر با جمعیتهای بزرگ شیعه برگزار شد.
در شهرهایی مانند تهران، قم، مشهد، کابل و مناطق دیگر، مردم با برگزاری مراسم مذهبی، عزاداریهای سنتی و بازسازی رویدادهای کربلا، یاد امام حسین را گرامی داشتند. عاشورا در دهم ماه محرم برگزار میشود و یادآور شهادت امام حسین و یارانش در نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی است.
برای مسلمانان شیعه، این روز نماد فداکاری، عدالت و ایستادگی در برابر ظلم است.
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