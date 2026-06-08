الکساندر سیرسکی، قومندان عمومی نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۶۰۰ کیلومتر مربع از قلمرو اوکراین را بازپس گرفتهاند.
او از ادامه نبردهای سنگین در امتداد خط مقدم نبرد میان روسیه و اوکراین (حدود ۱۲۰۰ کیلومتری)، بهویژه در شرق و جنوبشرق اوکراین خبر داده و گفت که هر دو طرف هنوز عملیاتهای تهاجمی و دفاعی انجام میدهند.
خبرگزاری رویترز میگوید که تایید مستقل ادعاهای میدان جنگ به دلیل استفاده از طیاره های بی سرنشین و تغییر سریع خطوط جبهه جنگ دشوار است.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا نزدیک به ۲.۸ میلیارد یورو (۳.۲ میلیارد دالر) کمک مالی را به اوکراین منظور کرد. این پرداخت بخشی از برنامه کمکهای کلان مالی است که به پیشرفت اصلاحات در اوکراین و نیازهای دوران جنگ وابسته است.
هدف این کمکها حمایت از ثبات اقتصاد و بودجه دولت اوکراین در جریان جنگ عنوان شده و اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت در کنار کمکهای نظامی و بشری تاکید کرده است.
به گزارش رویترز میان اوکراین و پولند بر سر نامگذاری یک واحد نظامی اوکراینی که به یک گروه ملیگرا مرتبط با کشتارهای دوران جنگ جهانی دوم علیه پولندیها اشاره دارد، تنش دپلوماتیک به وجود آمده است.
دونالد تسک، صدراعظم پولند، خواستار آرامش و گفتوگو شده و تأکید کرده است که حفظ روابط دوجانبه در شرایط جنگی بسیار مهم است. این موضوع نگرانیهای سیاسی در هر دو کشور ایجاد کرده، زیرا آنها در جریان جنگ کنونی همکاری نزدیک دارند.
در لندن، رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه اعلام کردند که از پیشنهاد گفتگو میان ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، ربیسجمهور روسیه، برای تلاش جهت برقراری آتشبس حمایت میکنند و اروپا نیز در این روند نقش خواهد داشت.
در یک بیانیه مشترک، کایر استارمر صدراعظم بریتانیا، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان و امانویل مکرون رییسجمهور فرانسه از درخواست زیلینسکی برای پایان جنگ و پیشنهاد گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه استقبال کردند و تاکید کردند که این روند باید با مشارکت فعال ایالات متحده و اروپا همراه باشد.
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