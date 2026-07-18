مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید که سپاه پاسداران ایران تقریبا پنجاه درصد اقتصاد آن کشور را در کنترول خود دارد.
والتز در یک مصاحبه با (سیبیاس) گفته است که سپاه پاسداران از فابریکهها گرفته تا تسلیحات و فابریکههای تولید برق که زیربنای صنعت نظامی ایران را تشکیل میدهد، کنترول میکند.
نمایندۀ امریکا در ملل متحد گفت که اینها همه اهداف موجۀ نظامی اند چرا که اکثریت اینها برای اهداف دوگانه استفاده میشود.
مایک والتز، به فاکس بیزینس گفت که ۱۴۵ کشور در سازمان ملل متحد با ایالات متحده موافق اند که ایران قوانین بینالمللی را نقض میکند.
والتز گفت: "شما نمیتوانید به عنوان یک جناح از جنگ، در مذاکره یا درگیری اقتصاد جهان را گروگان بگیرید."
این مقام امریکایی افزود که ایران نمیتواند در آبها ماینگذاری کند و بیهدف بر کشتیهای غیرنظامی یا همسایگانش حمله کند.
انتقاد والتز از رژیم ایران در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده در هفت روز گذشته حملات هوایی خود را به اهداف ایرانی افزایش داده است.
حملات ایالات متحده بر اهداف ایران پس از حمله رژیم آن کشور به چندین کشتی تجارتی در تنگه هرمز در هفته گذشته آغاز شد.
گروه