مقام‌های ایالت واشنگتن امروز دوشنبه اعلام کردند با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در اطراف شهر اسپوکن، به حدود ۶۰ هزار نفر دستور تخلیه فوری داده شده است. این آتش‌سوزی‌ها تاکنون صدها ساختمان، از جمله خانه‌ها و واحدهای تجارتی، را نابود کرده‌ است.به گزارش رویترز، مجموعه آتش‌سوزی‌های منطقه اسپوکن که شامل سه کانون اصلی حریق است، همچنان مناطق مسکونی تحت دستور تخلیه را تهدید می‌کند.

تام ویلیمز، رییس ادارۀ اطفاییۀ شهر اسپوکن، گفت که این آتش‌سوزی‌ها هنوز مهار نشده‌اند و نیروهای امدادرسان به تلاش برای جلوگیری از گسترش بیشتر شعله‌ها ادامه می‌دهند.

بر اساس اعلام تیم مدیریت حوادث فدرال، تا روز یکشنبه، حدود ۲۱۸۰ هکتار، از اراضی منطقه در آتش سوخته است. مقام‌های محلی اعلام کردند که تاکنون هیچ موردی از تلفات یا جراحت ناشی از این آتش‌سوزی‌ها گزارش نشده است.

لیزا براون، شهردار اسپوکن، این حادثه را "بدترین فاجعۀ طبیعی" توصیف کرده است که این ساحه تا کنون با آن روبرو شده است. او گفت که عملیات امداد و تخلیه با مشارکت نهادهای محلی، ایالتی و فدرال ادامه دارد.

در همین حال، شرکت خدمات برق "اویستا یوتیلیتیز" اعلام کرد جریان برق حدود ۱۰ هزار ساختمان در ساحه به دلیل خسارت وارد شده به شبکۀ برق، قطع شده است.

مقام‌های ایالت واشنگتن همچنین اعلام کردند که در مجموع بیش از ۱۰۱ هزار هکتار، از اراضی این ایالت هم‌اکنون درگیر آتش‌سوزی است.

باب فرگوسن، والی ایالت واشنگتن، گفت که در صحبت با رییس جمهور دونالد ترمپ از دولت فدرال درخواست کمک کرده است.

مقام‌ها از ساکنان ساحات معروض به خطر خواسته‌اند که دستورات تخلیه را به سرعت اجرا کنند و از بازگشت به ساحات آسیب‌دیده تا زمان اعلام رسمی خودداری کنند.

آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال‌غرب امریکا در شرایطی ادامه دارد که بخش‌های وسیعی از منطقه طی هفته‌های اخیر با گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی، و وزش بادهای شدید روبه‌رو بوده‌اند؛ عواملی که به گفته مقام‌های مسوول مهار کردن آتش را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.