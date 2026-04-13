وزارت خارجه امریکا: متقاضیان افغان اس‌ آی‌ وی از تعلیق ورود به امریکا مستثنا نیستند

وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت که برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت (اس ‌آی ‌وی) برای متقضیان افغان، از اعلامیه شماره ۱۰۹۹۸ ریاست جمهوری امریکا مستثنا نیست.

پیش از این گزارش‌هایی نشر شده بود که گویا روند طی مراحل متقاضیان افغان اس‌ آی ‌وی اخیراً از سر گرفته شده، اما قرار است درخواست دریافت ویزۀ آنان از سوی قونسلگری‌های ایالات متحده رد شود.

اما یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در واکنش به این گزارش ‌ها به صدای امریکا گفت که برای حکومت دونالد ترمپ حفظ "امنیت ملی و مصوونیت عامه از طریق روند صدور ویزه" در اولویت قرار دارد.

او افزود: "بر اساس اعلامیۀ شماره ۱۰۹۹۸ ریاست جمهوری، ورود همه شهروندان افغانستان [به امریکا] به استثنای موارد انفرادی و دسته‌های مشخص، از اول جنوری ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآمده است. ویزۀ ویژۀ مهاجرت برای افغان‌ها (اس ‌آی ‌وی) شامل استثنا برای دسته‌ های مشخص این تعلیق نیست."

پیش از این نهاد افغان ایوک که برای متقاضیان افغان اس ‌آی‌ وی دادخواهی می کند، گفته بود که نباید درخواست ویزه این متقاضیان، تنها بر اساس این اعلامیه رد شود.

این نهاد همچنان از شهروندان کشورهایی که ورود آنان بر اساس این اعلامیه به امریکا منع شده است، به شمول متقاضیان افغان اس‌ آی‌ وی، خواسته است در صورتیکه از آنان خواسته می ‌شود که زمان مصاحبه برای دریافت ویزه را تعیین کنند، فوراً طالب مشوره در امور مهاجرت شوند.

این در حالیست که شماری از نهاد ها و حامیان افغان‌هایی که با امریکایی ها در طول ۲۰ سال حضور شان در افغانستان کار کرده بودند، از مارک وین مولن، وزیر جدید امنیت داخلی ایالات متحده خواسته اند که روند صدور ویزه به متقاضیان اس ‌آی ‌وی را از سر بگیرد.

بر اساس آمار وزارت خارجه ایالات متحده، از اول اکتوبر تا ۳۱ دسمبر سال گذشتۀ میلادی، ۱۵۹۱ افغان از طریق دریافت ویزه اس ‌آی ‌وی وارد امریکا شدند. اما با تطبیق اعلامیه ۱۰۹۹۸ ریاست جمهوری امریکا مبنی بر وضع ممنوعیت بر سفر افغان‌ها به این کشور، این رقم از اول جنوری تا ۳۱ مارچ سال روان میلادی، به ۴۰ نفر کاهش یافته است.

ارقام وزارت خارجه ایالات متحده نشان می دهد که در سه ماه نخست سال روان میلادی، هیچ افغان از طریق برنامه پذیرش پناهجویان وارد این کشور نشده و تنها در ماه نومبر سال گذشته سه افغان از طریق این برنامه به امریکا رسید.