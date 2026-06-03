برنامهٔ جهانی غذا: بحران در شرق میانه ممکن ۲.۳ میلیون افغان را با عدم مصئونیت غذایی مواجه سازد

برنامه جهانی غذا در گزارش جدید خود که روز سه شنبه ( ۲ جون) نشر شد با اشاره به افزایش قیمت مواد سوخت، اختلالات تجاری و فشار فزاینده بر عملیات بشردوستانه هشدار داده که تشدید تنشها در شرق میانه میتواند تا ۲.۳ میلیون نفر دیگر را در افغانستان دچار عدم مصئونیت غذایی کند.
این گزارش با بررسی تأثیر جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران میگوید که اثرات آن به طور فزایندهای در کشورهای آسیبپذیر، از جمله افغانستان، احساس میشود، جایی که میلیونها نفر قبل از این جنگ با گرسنگی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکردند.
طبق گزارش برنامه جهانی غذا، تداوم بحران و ادامه اختلالات مرزی، میتواند تا ۲.۳ میلیون نفر دیگر را به ۱۳.۸ میلیون نفری که پیش از این باعدم مصئونیت غذایی مواجه بودند، علاوه کند.
برنامه غذایی جهان میگوید که این بحران از طریق افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلالات تجاری، " عواقب ناخواسته و گسترده" ایجاد میکند که آسیبپذیریهای موجود را تشدید کرده و توانایی خانواده ها را برای تأمین مایحتاج اولیه کاهش میدهد.
افغانستان به دلیل وابستگی به مسیرهای تجاری منطقهای، به طور ویژه در معرض این آسیب قرار دارد. طبق این گزارش، این کشور برای حدود ۶۰ درصد از صادرات و زنجیرههای تأمین بشردوستانه خود به پاکستان متکی است، در حالی که تقریباً ۶۰ درصد از صادرات و ۵۰ درصد از واردات آن از طریق ایران صورت میگیرد.
این گزارش تخمین میزند که ۱۷.۴ میلیون نفر ، حدود ۳۶ درصد از نفوس ارزیابیشده ، در سال ۲۰۲۶ در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند. از این تعداد، ۱۲.۷ میلیون نفر با عدم مصئونیت غذایی در سطح بحرانی و ۴.۷ میلیون نفر با گرسنگی در سطح اضطراری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا میگوید انتظار نه میرود که اثرات بحران شرق میانه در ماههای آینده، حتی در صورت که تنشها فروکش کند ، کاهش یابد، زیرا افزایش هزینههای سوخت، اختلال در زنجیرههای تأمین و کاهش قدرت خرید همچنان در اقتصادهای شکنندهای مانند اقتصاد افغانستان موج میزند.
گروه