قصر سفید: ترمپ دیدار سازنده و مثمر با زیلینسکی داشت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا،‌ روز سه شنبه (۲۸جولای) با ولادمیر زیلینسیکی، رییس جمهور اوکراین، در قصر سفید ملاقات کرد.

هدف از دیدار زیلینسکی با ترمپ، تلاش برای کسب حمایت نظامی و سیاسی واشنگتن بود. دونالد ترمپ، علاوه بر دیدار با رییس جمهور اوکراین،‌ با بنیامین نتنیاهو،‌ صدراعظم اسراییل،‌ نیز ملاقات دوجانبه داشت.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، هر دو دیدار ترمپ را "مثبت و مثمر" خوانده است.

ملاقات زیلینسکی با ترمپ،‌ در حالی صورت گرفت که حملات متقابل اوکراین و روسیه بر یکدیگر، شدت گرفته است.

رییس جمهور اوکراین زیلینسکی پس از دیدار با دونالد ترمپ،‌ در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، این دیدار را "خوب" توصیف کرده و گفته است که در آن در مورد "جواز تولید سیستم دفاعی پتریوت و برخی از موضوعات دیگر" بحث کردند.

قبل از این دیدار، زیلینسکی در پیامی در صفحهٔ ایکس، نوشته بود که اولویت درجه یک برای اوکراین "دفاع ضد (میزایل‌های) بالستیک و همکاری استراتیژیک با امریکا" می‌باشد.

دونالد ترمپ در دیداری که در اوایل ماهٔ جولای با ولادمیر زیلینسکی در حاشیه‌ای نشست سران ناتو در ترکیه داشت، گفت که به اوکراین اجازه می‌دهد تا سیستم دافع هوایی پیتریوت با داشتن ظرفیت دفع میزایل‌های بالستیک را تولید کند.

زیلینسکی روز چهارشنبه با استیف ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ رییس جمهور دونالد ترمپ در امور صلح و جرد کوشنر، مشاور ترمپ، در مورد دورنمای مذاکرات صلح با روسیه، صحبت کرد و گفت مقام‌های اوکراینی و امریکایی ممکن در روزهای آینده در ایالات متحده، ملاقات کنند.

رییس جمهور اوکراین در پیام روز سه شنبه در صفحهٔ‌ ایکس، گفته است که با دونالد ترمپ در مورد دپلوماس نیز صحبت کرد. به گفتهٔ زیلینسکی، مهم است تا به "دپلوماسی قوت مجدد بخشیده" و افزود که تیم‌های دو طرف، جزییات تماس های بیشتر را تنظیم خواهند کرد.

یک منبع اوکراینی هفته گذشته گفته بود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی در حال بررسی پیشنهادی برای برقراری آتش‌ بس هوایی استند تا آن را در دور جدید مذاکرات صلح به طرف روسی ارایه کنند. اما کرملین گفته است که تاکنون کدام پیشنهادی از جانب اوکراین دریافت نکرده است.

رییس جمهور اوکراین در حالی به واشنگتن سفر کرده است که مسکو روز سه شنبه بر موفقیت آنچه که کرملین آن را "عملیات ویژهٔ نظامی" در اوکراین می‌خواند تاکید و گفت که تهدید از جانب آن کشور باید برای همیشه از بین برده شود.

وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه خبر داد که کم از کم دو کشتی اوکراینی به شمول یک کشتی که محمولهٔ نظامی را در بحیرهٔ سیا انتقال میداد، هدف قرار داد.

در هفته‌های اخیر، روسیه و اوکراین فعالیت‌های نظامی خود را در بحیره سیاه و بحیره آزوف و اطراف آن افزایش داده‌اند و هر دو طرف ده‌ها نفتکش و کشتی‌های باربری، را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

ولادمیر زیلینسکی، علاوه بر دیدار با رییس جمهور ترمپ، روز سه شنبه در مراسم جنازهٔ سناتور لیندسی گراهام، نیز شرکت خواهد کرد. این سناتور فقید امریکایی، یکی از حامیان پیشتاز اوکراین در کانگرس ایالات متحده بود.

لیندسی گراهام که اوایل ماهٔ روان میلادی درگذشت، پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، ده بار به آن کشور سفر کرده بود.