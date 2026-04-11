قصر سفید گزارش‌های منتشرشده توسط برخی رسانه‌ها را دربارۀ موافقت ایالات متحدۀ امریکا با آزادسازی دارایی‌های مسدودشدۀ ایران در قطر و دیگر بانک‌های خارجی تکذیب کرد.

در همین رابطه روز شنبه ۱۱ اپریل، یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده در پیامی کتبی به صدای امریکا، تاکید کرد که این خبر "نادرست" است.

در این پیام که حدود ساعت ۸ صبح شنبه به وقت واشنگتن به صدای امریکا رسید، تاکید شده است: "جلسات هنوز حتی آغاز نشده‌اند."

خبرگزاری رویترز ساعتی قبل از آن، به نقل از یک منبع ارشد ایران گزارش داده بود که ایالات متحده با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران که در قطر و دیگر بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود، موافقت کرده است.

این منبع که نامش ذکر نشده بود، به رویترز گفت که آزادسازی این دارایی‌ها "مستقیماً به تضمین عبور مصوون از تنگۀ هرمز مرتبط است."

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده در راس هیات مذاکره کنندۀ امریکا به اسلام آباد رسیده و در نخستین ملاقات با شهباز شریف صدراعظم پاکستان دیدار کرده است.