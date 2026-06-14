قصر سفید قرار است امروز یکشنبه (۱۴ جون) میزبان یک رویداد هنر های رزمی مختلط (MMA) باشد. این رویداد بخشی از برنامه‌های بزرگداشت از دوصد‌وپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحدهٔ امریکا به شمار می‌رود. این رویداد همچنین هم‌زمان با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده برگزار می‌شود.

این نخستین رویداد ورزشی حرفه‌ای است که در محوطهٔ قصر سفید برگزار می‌شود. این رویداد هنر های رزمی مختلط توسط سازمان رقابت‌های قهرمانی مبارزهٔ نهایی (UFC) برگزار می‌شود.

در چند قدمی دفتر کار رییس جمهور ترمپ، یک ساختمان بزرگی آماده شده تا میزبان مجموعه‌ای از مسابقات در چمن جنوبی قصر سفید باشد.

مارکو ربیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پیش از این رویداد یک مشارکت دپلوماسی ورزشی را با دانا وایت، رییس یو‌اف‌سی امضا و بر اهمیت نمادین برگزاری این مبارزات در قصر سفید تاکید کرد.

وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفت: "برای آنانیکه می‌توانند این رویداد را در حالی که قصر سفید در پس‌زمینه آن قرار دارد، به‌عنوان بخشی از جشن ما و بزرگداشت از ۲۵۰ سالگی کشورما، تماشا کنند، به نظر من هدیه‌ای برای مردم امریکا است. تمام هدف برنامه روز یکشنبه همین است؛ یک هدیه به مردم امریکا. آن‌ها در سالروز تولد کشورشان، قصر سفید و ساختمان کانگرس خود را خواهند دید و با یک رویداد تاریخی آن را جشن خواهند گرفت."

بو نکل، مبارز امریکایی هنر های رزمی مختلط برگزاری مسابقات در قصر سفید را یک فرصت بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت این رویداد بیش از هر رویداد دیگری ورزشی در سطح جهان توجه عامه را به خود جلب خواهد کرد.

بو نکل گفت: "این‌ واقعاً یک افتخار است که بتوانم در پایتخت کشورم رقابت کنم. احساس می‌کنم این چیزی است که من با سپاسگزاری و قدردانی زیاد به آن نگاه می‌کنم."

مایکل چندلر، مبارز امریکایی هنر های رزمی مختلط این رویداد را تاریخی توصیف کرد و گفت که حضور در آن یکی از برجسته‌ترین لحظات زندگی حرفه‌ای او خواهد بود.

چندلر گفت: "برای من ‌که با رنگ‌های سرخ، سفید و آبی پرچم امریکا وارد میدان شوم، از قصر سفید به سوی قفس مبارزه حرکت کنم تا نماینده امریکا، نماینده خودم و نماینده ارزش‌هایی باشم و اینکه کشورم برایم چه معنای دارد، واقعاً یک رویای تحقق‌یافته است."

این رویداد در مجموع شامل هفت مبارزه خواهد بود و میدان موقتی که برای این منظور در محل ساخته شده است، ظرفیت پذیرش حدود چهار هزار تماشاچی را دارد.