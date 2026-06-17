سازمان جهانی صحت خواستار گسترش خدمات صحی در مناطق دورافتاده بدخشان شد

سازمان جهانی صحت ( دبلیو اچ او) اعلام کرده است که با همکاری شرکای خود برای گسترش دسترسی به خدمات نجات‌بخش صحی در مناطق دورافتاده ولایت بدخشان کار می‌کند.

این سازمان روز چهارشنبه، ۱۷ جون، در پیامی در شبکه ایکس گفت که دسترسی به خدمات صحی در این ولایت به دلیل ناهمواری‌های جغرافیایی و پراکندگی سکونت‌گاه‌ها همچنان به‌شدت محدود است.

سازمان جهانی صحت می افزاید که افغانستان بالاترین میزان مرگ‌ ومیر مادران را در منطقه دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده چالش‌های دیرینه در دسترسی به قابله‌های ماهر و خدمات اضطراری مراقبت‌های مادران و زایمان است.

بر اساس معلومات این سازمان، میزان مرگ‌ومیر مادران در افغانستان همچنان بالا بوده و به ۵۲۱ مورد مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده می‌رسد.

شماری از باشندگان ولایت بدخشان می‌گویند که در بسیاری روستا‌های این ولایت از دسترسی به خدمات صحی محروم‌اند و برای تداوی بیماران‌شان اکثرا به مرکز این ولایت مراجعه می‌کنند، اما کیفیت پایین خدمات صحی در مرکز نیز بیماران را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد(اوچا) نیز بر ضرورت حمایت از کارکنان بخش صحت در سراسر افغانستان تأکید کرده است.















