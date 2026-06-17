سازمان جهانی صحت از ثبت دو مورد جدید فلج اطفال در افغانستان خبر داد

بر اساس تازهترین گزارش سازمان جهانی صحت، دو مورد جدید ویروس فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که با این موارد، شمار کل مبتلایان در این کشور در سال ۲۰۲۶ به شش نفر رسیده است.
موارد تازه تأییدشده در ولسوالی ناری ولایت کنر و ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند گزارش شدهاند. تاریخ آغاز علایم این بیماران بهترتیب ۱۴ اپریل و ۷ می بوده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان هستند که ویروس فلج اطفال در آنها ریشه کن نشده است.
طبق گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال جاری تاکنون شش مورد فلج اطفال در افغانستان و سه مورد در پاکستان ثبت شده است. در سال ۲۰۲۵، افغانستان ۲۱ مورد و پاکستان ۳۱ مورد فلج اطفال را ثبت کرده بودند.
این گزارش همچنین از ادامه گردش ویروس در محیط زیست خبر میدهد. افغانستان در سال ۲۰۲۶ تاکنون ۳۴ نمونه محیطی مثبت و پاکستان ۹۰ نمونه محیطی مثبت گزارش داده اند. نظارت محیطی شامل آزمایش نمونههای فاضلاب برای شناسایی شواهد انتقال ویروس فلج اطفال است.
آمار جدید نشاندهنده کاهش نسبت به سال ۲۰۲۵ است؛ زمانی که افغانستان ۹۴ نمونه محیطی مثبت و پاکستان ۶۵۱ نمونه مثبت ثبت کرده بودند.
سازمان جهانی صحت میگوید که یکی از جدیدترین موارد افغانستان از طریق ردیابی تماسها شناسایی شده است؛ موضوعی که اهمیت سیستمهای نظارتی را در شناسایی ادامه انتقال ویروس برجسته میکند. به سطح منطقه، دو مورد فلج اطفال در سال ۲۰۲۶ یکی در افغانستان و دیگری در پاکستان پس از مثبت شدن آزمایش افراد در تماس با بیماران، تأیید شدهاند؛ در حالی که آزمایش بیماران اصلی منفی بوده است.
با وجود تطبیق برنامههای واکسیناسیون از چندین سال بدینسو، افغانستان همچنان با چالشهایی در زمینه ریشهکن کردن فلج اطفال روبهرو است، بهویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات صحی محدود است.
گزارش سازمان جهانی صحت که هفته منتهی به ۱۴ جون را پوشش میدهد، تأکید کرده است که انتقال ویروس فلج اطفال همچنان در هر دو کشور ادامه دارد و این امر ضرورت تداوم برنامههای واکسیناسیون و نظارت بر بیماری را برجسته میسازد.
این در حالی است که طالبان کمپاین واکسیناسیون خانهبهخانه فلج اطفال را به مساجد و مکاتب منتقل کردهاند؛ اقدامی که روند واکسیناسیون را با چالشهای فراوانی روبهرو ساخته است.
گروه