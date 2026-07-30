با گسترده شدن آتشسوزیهای مرگبار جنگلی در اروپا، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که حمایت خود برای مهار آتشسوزی در سراسر اروپا افزایش داده و مامورین بیشتر اطفاییه و طیارههای اطفای حریق را به جنوب غرب فرانسه اعزام کرده است.
هادجا لحبیب، کمیشنر حالات اضطرار اتحادیه اروپا، در جریان بازدید از یک پایگاه واکنش اضطراری در فرانسه گفت که همبستگی کشورهای اروپایی اکنون در عمل به نمایش گذاشته شده است. به گفته او، صدها مامور اطفاییه از پیش در کشورهای پرخطر، از جمله فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، مستقر شدهاند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.
بر اساس معلومات دفتر اطلاعات آتشسوزی جنگلهای اروپا، از آغاز سال جاری حدود ۲۰۷ هزار هکتار از اراضی اسپانیا و حدود ۹۲ هزار هکتار زمین در فرانسه طعمه حریق شده است.
در همین حال آتشسوزیهای جنگلی در یونان نیز گزارش شده که از سبب آن سه مامور اطفاییه جان باخته و صدها نفر مجبور به ترک خانههایشان شده اند.
در ترکیه نیز آتشسوزیهای جنگلی تاکنون صدها نفر را در مناطق ساحلی و گردشگری جنوب این کشور مجبور به ترک خانههایشان کرده است و صدها مامور اطفاییه برای مهار شعلههای آتش تلاش میکنند.
اروپا در سال جاری با موجهای پیاپی گرمای شدید و خشکسالی گسترده روبهرو بوده است؛ پدیدهای که دانشمندان آن را به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی نسبت میدهند.
در سراسر فرانسه و اسپانیا، آتشسوزیهای جنگلی تاکنون حدود ۳۳۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانهها و محلهای اقامت و تعطیلاتشان کرده است.
همزمان، اسپانیا خود را برای چهارمین موج گرمای تابستان امسال آماده میکند؛ موجی که پیشبینی میشود دمای هوا را بار دیگر به سطوح بسیار بالا برساند و خطر گسترش آتشسوزیهای جنگلی را افزایش دهد.
گروه