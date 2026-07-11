موج آتش‌سوزی‌های جنگلی در بخش‌های از جنوب اروپا ادامه دارد و کشورهای اسپانیا، پرتگال، یونان و فرانسه برای مهار شعله‌های گسترده با شرایط دشوار رو به رو اند.

مقام‌های این کشورها می‌گویند که گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش بادهای نیرومند، دامنۀ این آتش‌سوزی‌ها را افزایش داده است.

در جنوب اسپانیا، آشت‌سوزی در منطقۀ آ لمریا یکی از مرگبارترین حوادث آتش‌سوزی سال‌های اخیر این کشور عنوان شده است.

مقام‌های محلی می‌گویند که کم از کم ۱۲ نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر ناپدید شده اند. بیشتر قربانیان هنگام تلاش برای فرار با موتر در مسیرهای خطرناک گرفتار آتش شده اند. نیروهای اضطراری هشدار داده اند که صدها آتش‌نشان برای مهار این آتش‌سوزی بزرگ تلاش می‌کنند.

در مناطق شمال‌شرقی اسپانیا نیز آتش‌سوزی در منقطۀ لابیسبال د امپوردای کاتالونیا، هزاران هکتار جنگل را تهدید کرده است.

نیروهای آتش‌نشانی با استفاده از هلیکوپترهای آب‌پاش و نیروهای زمینی تلاش کردند پیشروی آتش را متوقف کنند. در برخی مناطق، خانه‌ها آسیب دیده و باشندگان مجبور به رعایت دستورهای اضطراری شده اند.

در پرتگال، آتش‌سوزی‌های نزدیک مناطق مسکونی در مرکز این کشور، باعث تخلیۀ برخی روستاها شده است.

نزدیک به هزار آتش‌نشان با پشتیبانی وسایط اطفاییه و طیاره‌های آب‌پاش، برای مهار شعله‌ها به کار گرفته شده اند. باشندگان محلی می‌گویند که دود و آتش، زندگی روزمرۀ آنان را مختل کرده است.

در یونان و فرانسه نیز نیروهای امدادی با آتش‌های گسترده رو به رو اند. در نزدیک شهر تسالونیکی یونان، آتش‌سوزی باعث تخلیۀ برخی از مناطق و آسیب به چند تاسیسات صنعتی شد.

در جنوب فرانسه، هزاران نفر از مناطقه ساحلی تخلیه شده اند و صدها آتش‌نشان برای کنترول آتش‌هایی که هزاران هکتار زمین را طعمۀ حریق کرده است، بسیج شده اند.

کارشناسان می‌گویند که افزایش درجۀ حرارت هوا و دوره‌ها طولانی خشک‌سالی، خطر آتش‌سوزی‌های بزرگ جنگلی را در اروپا، افزایش داده است.