نامه سرگشاده زیلینسکی به پوتین

ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین با نشر یک نامۀ سرگشاده به ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، پیشنهاد کرده تا دو رهبر برای توافق در مورد پایان جنگ میان دو کشور ملاقات کنند.

زیلینسکی روز پنجشنبه (۴ جون) همچنان هشدار داده است که در صورت عدم توافق روسیه به ملاقات بین طرفین و ختم جنگ، کیف آماده است تا به جنگ ادامه دهد.

این نامه که در ویبسایت رییس جمهور اوکراین منتشر شده، پیشنهاد از سرگیری مذاکرات صلح را مطرح کرده است. به گفتۀ زیلینسکی، این نامه به کشور های دیگر به شمول ایالات متحده ارسال شده است.

بر اساس گزارش رسانه ها دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که پوتین نامۀ زیلینسکی را دریافت و بررسی کرده است. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، روز پنجشنبه گفت که در صورت دستیابی به توافق، امضای موافقتنامۀ صلح را با زیلینسکی، رد نخواهد کرد.

زیلینسکی در این نامه تاریخ مشخص ملاقات را پیشنهاد کرده و گفته است که چندین کشور به شمول سویس، ترکیه و کشور های عربی "به طور سنتی میزبان رهبران برای حل مسایل جنگ و صلح بوده‌اند".

آخرین دیدار رو در رو بین زیلینسکی و پوتین به تاریخ نهم دسمبر سال ۲۰۱۹ در جریان اجلاسی در پاریس انجام شد، زمانی که رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای مذاکرات صلح با هدف کاهش درگیری اوکراین گرد هم آمدند.

پوتین و زیلینسکی در حضور انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه که میزبانی مذاکرات را به عهده داشت، در یک میزگرد دیدار کردند.