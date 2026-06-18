زیلینسکی: در صورت ادامۀ حملات روسیه بر اوکراین مسکو خواهد سوخت

ولادمیر زیلینسکی ، رییس‌ جمهور اوکراین، روز پنج‌شنبه ۱۸ جون گفت که حملات گستردۀ طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بر روسیه در پاسخ به حمله‌ای انجام شده است که در اوایل این هفته به یک صومعه تاریخی در کیف آسیب رساند. او هشدار داد که اگر این حملات ادامه یابد، مسکو خواهد سوخت.

ده‌ها طیارۀ بی‌سرنشین اوکراینی شب گذشته مسکو را هدف قرار دادند و برای دومین بار در این هفته به پالایشگاه نفت پایتخت روسیه آسیب رساند.

دست‌کم ۱۰ نفر روز دوشنبه در سراسر اوکراین در پی حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل روسیه کشته شدند؛ حمله‌ای که به یک صومعۀ تاریخی کیف نیز آسیب وارد کرد.

قرار بود زیلینسکی روز پنجشنبه در نشست متحدان نظامی اوکراین در بروکسل شرکت کند. او گفت که در این نشست، موضوع تامین سیستم‌های دافع هوا برای اوکراین از طریق یک برنامۀ ناتو و همچنین ایجاد یک سیستم دفاع ضد راکت‌های بالستیک توسط اوکراین و متحدانش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زیلنسکی از اروپا و ایالات متحده خواست که فشار بر روسیه را از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر علیه بخش‌های دفاعی و انرژی این کشور و همچنین اقتصاد آن افزایش دهند تا ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، به پایان دادن به جنگ وادار شود.

از سویی هم، معاون سخنگوی کرملین روز پنجشنبه گفت که تشدید حملات اخیر اوکراین بر روسیه در برابر هرگونه تماس مستقیم بین پوتین و زیلینسکی مانع ایجاد می‌کند.

یوری یوشاکوف این سخنان را پس از آن بیان کرد که مسکو هدف یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی اوکراین از زمان آغاز جنگ قرار گرفت.

این مقام کرملین همچنین گفت که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، در جریان نشست گروه هفت زیر تاثیر نظریات زیانبار همتایان اروپایی خود قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفتۀ او باعث شد پس از این نشست هیچ تماسی میان واشنگتن و مسکو برقرار نشود.

او افزود که اتحادیه اروپا به اشتباه تصور کرده است که وضعیت میدان نبرد به نفع اوکراین در حال تغییر است. یوشاکوف همچنین تاکید کرد که هنوز هیچ تاریخی برای سفر استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ریاست جمهوری ایالات متحده در امور صلح، و جرد کوشنر، داماد او، به مسکو تعیین نشده است.



