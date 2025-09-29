یک شهروند امریکایی دیگر از بند طالبان رها شد

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده از آزادی امیر امیری، شهروند امریکایی از زندان طالبان استقبال کرده و گفته است که او "به ناحق در افغانستان زندانی شده بود".

آقای روبیو در بیانیه‌ای در روی شبکۀ اجتماعی ایکس، همچنان از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.

وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت یکشنبه اعلام کرد که یک تبعه امریکایی به نام "امیر امیری" هم‌زمان با سفر غیرمنتظر آدم بولر، نماینده ویژه رییس‌جمهور ترمپ در امور گروگان‌ها به افغانستان، از زندان آزاد شده است.

به اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، مولوی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت با آدم بولر ملاقات کرده است.

مارکو روبیو، ضمن قدردانی از تلاش‌های قطر، گفته است که این اقدام نشان‌دهنده تعهد دولت ایالات متحده برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی اتباع امریکایی است؛ تعهدی که به گفتۀ او با فرمان اخیر رییس‌جمهور ترمپ تقویت شده است.

او تاکید کرده گفت:"هرچند این یک گام مهم است، اما هنوز امریکایی‌های دیگری به ناحق در افغانستان زندانی‌اند. رییس‌جمهور ترمپ آرام تا زمانی‌که همه شهروندان بازداشت‌شده ما به خانه بازگردند، آرام نخواهد نشست".

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اخیراً، فرمان اجرایی برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی شهروندان امریکایی در خارج از کشور را امضا کرد.

نمایندگی ایالات متحده در امور افغانستان به زبان پشتو در مورد فرمان رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشته است که "فرمان اجرایی جدید رییس جمهور ایالات متحده گامی بی‌سابقه برای محافظت از شهروندان امریکایی در برابر بازداشت غیرقانونی در خارج از کشور است. مشخص سازی کشورهایی که از بازداشت غیرقانونی حمایت می‌کنند، پیام واضحی را ارسال می‌کند: اگر سعی کنید از یک شهروند امریکایی به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کنید، با عواقب شدیدی روبرو خواهید شد."

خبر آزادی این شهروند امریکا چند روز پس از آن نشر شد که طالبان با هیاتی امریکایی به رهبری آدم بولر که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان نیز شامل آن بود، در مورد رهایی زندانیان بحث کردند.

چهار نفر امریکایی دیگر پیش از این در سال جاری میلادی به میانجی‌گری قطر از زندان طالبان آزاد شده بودند.

در میان افراد امریکایی که گفته میشود هنوز در نزد طالبان باقی مانده است، محمودشاه حبیبی است.

بر اساس گزارش‌ها، محمود شاه حبیبی حدود سه سال پیش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بازداشت شد.

محمود شاه حبیبی پیش از سقوط نظام جمهوری، رییس اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پیش از بازداشت به عنوان قراردادی با یک شرکت مخابراتی در کابل کار می‌کرد. او در سال ۲۰۲۲ ناپدید شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در یک پیام در شبکۀ ایکس امسال هشدار داد که اگر ثابت شود تعداد امریکایی‌هایی که در افغانستان در اسارت طالبان هستند، بیشتر از آن چیزی است که قبلاً گزارش شده است، ایالات متحده "جایزه بسیار بزرگی" بر سر رهبران این گروه تعیین خواهد کرد.