باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ۱۱ ولایت افغانستان، در سه روز گذشته، حد‌اقل جان ۱۲ نفر را گرفته و ۱۱ زخمی برجا گذاشته است.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز پنجشنبه (اول جنوری)، در بیانیه‌ای گفت که این تلفات در ولایت‌های کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.

این اداره گفته است که در نتیجۀ بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، ۲۷۴ خانه به‌گونه‌ای کامل نابود و نزدیک به یک‌هزار و پنجصد‌وشصت خانه به‌گونه جزئی تخریب شده‌اند.

بارندگی‌ها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده است.

بر اساس اعلامیۀ ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی، در جریان سه روز گذشته، هشت محراب مسجد، ۲۰۹ کیلومتر سرک و چندین دوکان تخریب و حد‌اقل۱۲۰۰ راس مواشی تلف شده است.