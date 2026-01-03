‎ترمپ: مادورو، رهبر ونزويلا، پس از یک حملۀ 'گسترده' امریکا دستگیر شد

دونالد ترمپ، ریيس جمهور ايالات متحده امریکا، میگوید که نیکولاس مادورو، رييس جمهور ونزويلا، پس از یک حملۀ گستردهای امريكا علیه ونزويلا و رهبر آن، به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده است.
رييس جمهور ترمپ اوایل روز شنبه (سوم جنوری) در پستی در شبكه اجتماعى تروت سوشيل گفت: "ایالات متحده امريكا با موفقیت یک حمله گسترده را علیه ونزويلا و رهبر آن انجام داده که نیکولاس مادورو، به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده است."
ترمپ افزود: "این عملیات با همکاری نیروهای تنفيذ قانون ایالات متحده انجام شد."
عملیاتی که منجر به دستگیری مادورو شد، پس از ماهها تقویت شدید نظامی ایالات متحده و افزایش حضور بحری در منطقه كارايب انجام شد.
ایالات متحده همچنین دهها حمله هوایی را علیه کشتیهای مظنون به حمل مواد مخدر انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱۰ تروریست مخدرات شد.
مقامات امريكايى گفتهاند که رژیم مادورو جریان مواد مخدر از جمله فنتانیل را به ایالات متحده تسهیل میکند که سالانه صدها هزار امريكايى را به کام مرگ میکشد.
مادورو و چندین متحد نزدیک او در سال ۲۰۲۰ در محكمه در ایالات متحده به اتهامات فدرال از جمله تروريزم مواد مخدر و توطيه برای واردات كوكايين متهم شدند.
مادورو ارتباط با قاچاق مواد مخدر را رد کرد.
در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده در ابتدا تا ۱۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و یا محکومیت مادورو شود، پیشنهاد داد که در جنورى ۲۰۲۵ به ۲۵ میلیون دالر افزایش یافت. در ۷ آگست ۲۰۲۵، حكومت رييس جمهور ترمپ افزایش بیشتر اين مقدار تا ۵۰ میلیون دالر را اعلام کرد.
ترمپ در ۱۵ دسمبر یک فرمان اجرایی امضا کرد که رسماً فنتانیل غیرقانونی و مواد كيميايى پیشساز مورد استفاده برای ساخت آن را به عنوان سلاح کشتار جمعی تعیین میکرد.
او اظهار داشت که فنتانیل غیرقانونی "به یک سلاح كيميايى نزدیکتر است تا یک ماده مخدر".
ترمپ هنگام اعلام این فرمان گفت: "تا جایی که ما میدانیم، سالانه دوصد تا سه صد هزار نفر جان خود را از دست میدهند.
بنابراین، ما رسماً فنتانیل را به عنوان یک سلاح کشتار جمعی طبقهبندی میکنیم."
در ۱۶ نومبر، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که یک کارتل مواد مخدر ونزويلايى به نام "کارتل دى لوس سولس" را که به گفته این وزارتخانه به رهبری مادورو فعالیت میکند، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده است.
این اقدام به دولت ایالات متحده اجازه میدهد تا تحریمهای بیشتری علیه آن اعمال کند.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، رييس جمهور سابق ونزويلا، در قدرت بوده است.
مادورو پس از انتخابات ۲۰۲۴ ادعای پیروزی کرد، اما ایالات متحده این ادعا را رد کرد و ادموندو گونزالس، سیاستمدار مخالف، را به عنوان برنده به رسمیت شناخت.
گروه