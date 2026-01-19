اشتراک ترمپ در نشست داووس؛ دعوت از ایران به دلیل سرکوب مرگبار معترضان لغو شد

داووس سویس در حالی سفر می ‌کند که وی از بهبود اقتصاد ایالات متحده و تأثیر تعرفه ‌های اعمال شده توسط حکومت بر برخی از شرکای تجاری تمجید می‌ کند.

سازمان‌ دهندگان مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که امروز دوشنبه افتتاح می ‌شود، تأیید کردند که رییس جمهور ترمپ به روز چهارشنبه در این مجمع سخنرانی خواهد کرد و همچنین انتظار می ‌رود که او با رهبران سیاسی جهان و همچنین رهبران تجاری و مالی از مؤسسات مالی بین‌المللی دیدار کند.

قصر سفید تا کنون در مورد متن سخنرانی آقای ترمپ چیزی نگفته است. هفته گذشته، رییس جمهور ترمپ یک سخنرانی اقتصادی را در شهر دیترویت، ایالت میشیگان ایراد کرد و اعلام کرد که در ایالات متحده "رونق اقتصادی ترمپ رسماً آغاز شده است" ، و از تأثیر تعرفه‌های او بر اقتصاد ایالات متحده تمجید کرد.

آقای ترمپ در سیزدهم ماه جنوری گفت: " تعرفه‌ های ترمپ تریلیون‌ها دالر سرمایه‌ گذاری جدید برای ما به ارمغان آورده است، صدها میلیارد دالر را به وزارت مالیه ایالات متحده سرازیر کرد، به مهار تورم کمک کرد و به کاهش کسری بودجه فدرال به میزان تعجب آوری ۲۷ درصد کمک کرد."

مجمع جهانی اقتصاد در وبسایت خود اعلام کرد که انتظار دارد ۴۰۰ رهبر سیاسی ارشد، از جمله نزدیک به ۶۵ رییس دولت و کشور - شامل شش رهبر گروه جی ۷، هیتی از چین به رهبری هی لیفنگ، معاون صدراعظم ، و انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل - در داووس حضور داشته باشند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که نزدیک به ۸۵۰ نفر از مدیران عامل و روسای ارشد جهان و تقریباً ۱۰۰ پیشگام تکنالوژی در داووس-کلوسترز برای یکی از بالاترین سطح گردهمایی‌ها در تاریخ این نشست سالانه گرد هم خواهند آمد.

مجمع جهانی اقتصاد همچنین اعلام کرد که به دلیل سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر توسط ایران که به دنبال پایان دادن به حکومت استبدادی مذهبی بود، دعوت خود از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، را لغو می ‌کند.

مجمع جهانی اقتصاد در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس خود در ۱۹ جنوری اعلام کرد: "وزیر خارجه ایران در داووس شرکت نخواهد کرد. اگرچه او خزان سال گذشته دعوت شده بود، اما تلفات غم ‌انگیز جان انسان‌ها و غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته به این معنی است که درست نیست حکومت ایران امسال در داووس نماینده‌ای داشته باشد."

مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان بین‌المللی است که رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را برای بحث در مورد وضعیت امور جهانی از جمله اقتصاد، تکنلوژی و مسائل جیوپولیتیکی گرد هم می ‌آورد