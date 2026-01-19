امریکا از رهبران جهان خواست تا به هیات صلح غزه بپیوندند

ایالات متحده گام دیگری در جهت اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه برداشت و از رهبران جهان دعوت کرد تا به هیات صلح بپیوندند.

اداره رییس جمهور ترمپ در روزهای اخیر گام دیگری در جهت اجرای مرحله دوم طرح صلح خود برای غزه برداشته و دعوت ‌نامه‌هایی را برای رهبران جهان جهت پیوستن به هییت صلح به منظور نظارت بر خروج سرزمین فلسطین از جنگ دو ساله بین اسراییل و گروه تروریستی حماس ارسال کرده است.

این جنگ در ماه اکتوبر با آتش‌ بسی به میانجیگری ایالات متحده متوقف شد.

قصر سفید در آخر هفته گذشته ارسال نامه ‌های دعوت هییت صلح از سوی رییس جمهور ترمپ به رهبران جهان را آغاز کرد.

برخی از نامه ‌ها، در رسانه ‌های اجتماعی منتشر گردید و سرجیو گور، سفیر ایالات متحده در هند، نامه خطاب به نریندرا مودی، صدراعظم هند، و هویر میلی، رییس جمهور ارجنتاین، را به اشتراک گذاشت.

آقای ترمپ در دعوت ‌نامه‌های خود با کلمات یکسان گفت که کشورهای عضو بنیانگذار هیات صلح در " تلاشی تاریخی و باشکوه برای تحکیم صلح در شرق میانه" و " آغاز رویکرد جسورانه و جدید برای حل منازعات جهانی" به ایالات متحده خواهند پیوست.

رییس جمهور ترمپ نوشت که "در آینده نزدیک" جلسه ‌ای با نمایندگان اعضای بنیانگذار هییت مدیره تشکیل خواهد داد.

آقای ترمپ همچنین گفت که اساسنامه هییت مدیره ضمیمه ای نامه شده و برای امضا و تصویب توسط دریافت کننده باز است

.قصر سفید بلافاصله به درخواست صدای امریکا برای فهرست کامل رهبران جهان که نامه خطاب به آنها ارسال شده و متن اساسنامه هیئت مدیره پاسخی نداد.