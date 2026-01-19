بزرگداشت از روز مارتین لوترکینگ جونیر در سراسر ایالات متحدۀ امریکا

امریکایی‌ها در سراسر ایالات متحده روز مارتین لوتر کینگ جونیر را گرامی می‌دارند و جوامع مختلف به افتخار رهبر فقید حقوق مدنی، راهپیمایی‌ها، رویدادهای یادبود و فعالیت‌های داوطلبانه برگزار می‌کنند.

"بی‌عدالتی در هر کجا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است." این شعار مارتین لوتر کینگ جونیر، است.

این روز رخصتی ملی که هر سال در سومین دوشنبه ماه جنوری برگزار می‌شود، مارتین لوتر کینگ جونیر و دهه‌ها مبارزه او برای برابری نژادی و عدالت اجتماعی از طریق اقدامات غیرخشونت‌آمیز را گرامی می‌دارد.

ادارات دولتی، مکاتب و بازارهای مالی در این روز تعطیل بوده، اما بسیاری از شهرها و ایالت های امریکا میزبان گردهمایی‌های عمومی و پروژه‌های خدماتی استند. برگزارکنندگان می‌گویند که این روز برای تشویق به همدیگر پذیری و همچنان مشارکت اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بیش از نیم قرن پس از ترور او، پیام داکتر کینگ همچنان طنین‌انداز است، زیرا امریکایی‌ها در مورد میراث او و آزمون های مداوم پیش روی کشور تامل می‌کنند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در اعلامیه خود در سال ۲۰۱۸ گفت: "امروز ما از داکتر کینگ به خاطر ایستادگی در برابر حقیقت خود-آشکار که امریکایی‌ها بسیار به آن اهمیت می‌دهند، تجلیل می‌کنیم. اینکه صرف نظر از رنگ پوست یا محل تولدمان، همه ما توسط خدا مساوی آفریده شده‌ایم."