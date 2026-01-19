ترمپ در مجمع جهانی اقتصاد از طرح جدید مسکن ایالات متحده رونمایی خواهد کرد

رییس جمهور دونالد ترمپ قصد دارد این هفته در مجمع جهانی اقتصاد سالانه در داووس سویس، طرح جدید سیاست ایالات متحده در قسمت مسکن در امریکا اعلام کند، طرحی که مردم توان پرداخت آنرا داشته باشد.

قصر سفید تأیید کرد که رییس جمهور در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مورد این طرح صحبت خواهد کرد.

دیویس اینگل، سخنگوی قصر سفید، در یک پیام ایمیلی به صدای امریکا گفت: "رییس جمهور ترمپ متعهد شد که قیمت مسکن را برای امریکایی‌هایی که هنوز از فاجعه اقتصادی جو بایدن متضرر شده ‌اند، بهبود بخشد و حکومت متعهد است که هر ابزار ممکن را برای ارایه به مردم امریکا بررسی کند."

"رئیس جمهور ترمپ به زودی از طرح‌های جدید سیاستی رونمایی خواهد کرد که رویای امریکایی مالکیت خانه را احیا خواهد کرد."

آقای ترمپ در سخنرانی هفته گذشته خود در دیترویت، میشیگان، در مورد اقتصاد، معلوماتی را از طرح جدید مسکن خود ارایه داد که هدف آن اطمینان از این است که "هر آمریکایی که می‌خواهد صاحب خانه شود، بتواند از پس هزینه آن برآید."

او در سزدهم جنوری گفت: "این شامل ممنوعیت خرید خانه‌ها توسط سرمایه‌ گذاران نهادی بزرگ در سراسر کشور خواهد بود. من همچنین اعلام کرده ‌ام که حکومت ایالات متحده ۲۰۰ میلیارد دالر اوراق قرضه (باند) را برای کاهش نرخ وام مسکن خریداری می‌ کند."

در همان سخنرانی، آقای ترمپ اعلام کرد که "رونق اقتصادی ترمپ در ایالات متحده رسماً آغاز شده است" و از تأثیر تعرفه‌های خود بر اقتصاد ایالات متحده تمجید کرد.

آقای ترمپ در سیزدهم ماه جنوری گفت: " تعرفه‌ های ترمپ تریلیون‌ها دالر سرمایه‌ گذاری جدید برای ما به ارمغان آورده است، صدها میلیارد دالر را به وزارت مالیه ایالات متحده سرازیر کرد، به مهار تورم کمک کرد و به کاهش کسری بودجه فدرال به میزان تعجب آوری ۲۷ درصد کمک کرد."

مجمع جهانی اقتصاد در وبسایت خود اعلام کرد که انتظار دارد ۴۰۰ رهبر سیاسی ارشد، از جمله نزدیک به ۶۵ رییس دولت و کشور - شامل شش رهبر گروه جی ۷، هیتی از چین به رهبری هی لیفنگ، معاون صدراعظم ، و انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل - در داووس حضور داشته باشند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که نزدیک به ۸۵۰ نفر از مدیران عامل و روسای ارشد جهان و تقریباً ۱۰۰ پیشگام تکنالوژی در داووس - کلوسترز برای یکی از بالاترین سطح گردهمایی‌ها در تاریخ این نشست سالانه گرد هم خواهند آمد.

مدیران ارشد تکنالوژی که در این نشست شرکت می ‌کنند عبارت اند از: جنسن هوانگ از انویدیا؛ ساتیا نادلا، رییس مایکروسافت؛ داریو امودی، مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی انتروپیک؛ و دینا پاول مکارمک از میتا.

مجمع جهانی اقتصاد همچنین اعلام کرد که به دلیل سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر توسط ایران که به دنبال پایان دادن به حکومت استبدادی مذهبی بود، دعوت خود از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، را لغو می ‌کند.

مجمع جهانی اقتصاد در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس خود در ۱۹ جنوری اعلام کرد: "وزیر خارجه ایران در داووس شرکت نخواهد کرد. اگرچه او خزان سال گذشته دعوت شده بود، اما تلفات غم ‌انگیز جان انسان‌ها و غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته به این معنی است که درست نیست حکومت ایران امسال در داووس نماینده‌ای داشته باشد."

مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان بین‌المللی است که رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را برای بحث در مورد وضعیت امور جهانی از جمله اقتصاد، تکنلوژی و مسائل جیوپولیتیکی گرد هم می ‌آورد.