دولت کیوبا اعلام کرد که به مناسبت "هفته مقدس" پیش از عید پاک، ۲۰۱۰ زندانی را به عنوان یک "اقدام بشردوستانه" آزاد خواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که هنوز مشخص نیست آیا زندانیان سیاسی نیز در میان آزادشدگان هستند یا نه.

این تصمیم دولت کیوبا در ادامه آزادی ۵۱ زندانی در ماه مارچ و در شرایطی اتخاذ می‌شود که ایالات متحده امریکا فشارهای اقتصادی خود را بر هاوانا تشدید کرده است و فشارهایی از جمله محدودیت‌های نفتی که تا همین اواخر، مسیر ورود تمامی محموله‌های سوختی به این کشور را مسدود کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در گفتگو با "صدای امریکا" گفت کرد: "ما از گزارش‌های مربوط به آزادی قریب‌الوقوع زندانیان مطلع هستیم، اما مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها، زندانی سیاسی هستند. "



او افزود که واشنگتن همچنان خواستار آزادی فوری صدها میهن‌پرست کیوبایی است که ناحق در بازداشت به‌سر می‌برند.

سفارت کیوبا در امریکا در بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس نشر کرده است، این اقدام را یک "حرکت بشردوستانه" خوانده است. طبق این بیانیه، افراد آزاد شده شامل جوانان، زنان، افراد بالای ۶۰ سال، شهروندان کیوبایی مقیم خارج و همچنین اتباع خارجی هستند.

با این حال، زندانیان محکوم به جرایم خشونت‌آمیز مشمول این طرح نمی‌شوند. دولت کیوبا هنوز جزیات درباره زمان دقیق یا شرایط آزادی این افراد ارایه نکرده است.

در حالی که دولت کیوبا وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کند، گروه حقوق بشری "مدافعان زندانیان" گزارش داده است که تا ماه فبروی، حداقل ۱۲۱۴ نفر به دلایل سیاسی در این کشور زندانی بوده‌اند.

از سوی دیگر، قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که باوجود اجازه پهلو گرفتن یک کشتی روسی حامل سوخت در سواحل کیوبا، هیچ تغییری در سیاست تحریم‌های چندین ساله علیه این کشور ایجاد نشده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، گفت: "ما به این کشتی صرفاً برای تأمین نیازهای بشردوستانه مردم کیوبا اجازه ورود دادیم و تصمیمات در این زمینه مورد به مورد اتخاذ می‌شود. "

او همچنین افزود که از نظر دولت امریکا، "اقتصاد ناکارآمد کیوبا اصلاح نخواهد شد، مگر اینکه تغییرات چشمگیری در ساختار سیاسی و رهبری این کشور رخ دهد. "

تنش‌ها میان دو کشور در ۲۹ جنوری، زمانی که واشنگتن وضعیت اضطراری ملی در قبال کیوبا اعلام کرد، شدت یافت. قصر سفید رژیم کیوبا را به همکاری با کشورهای متخاصم و میزبانی از توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه متهم کرده است.

بر اساس فرمان اجرایی امضا شده توسط رییس‌جمهور ترمپ، کیوبا میزبان بزرگترین "مرکز جاسوسی سیگنالی" روسیه در خارج از مرزهای این کشور است که هدف آن سرقت اطلاعات حساس امنیت ملی امریکا می‌باشد.

اگرچه میگل دیاز کانل، رییس‌جمهور کیوبا، اخیراً از انجام "گفتگوهایی" با امریکا خبر داده، اما تاکنون هیچ پیشرفت گزارش نشده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در اواسط ماه مارچ در حاشیه حضور در قصر سفید، ضمن انتقاد شدید از وضعیت داخلی کیوبا به خبرنگاران گفت: "کیوبا دارای اقتصادی ناکارآمد است و سیستم سیاسی و دولتی حاکم بر آن نیز توانایی اصلاح این وضعیت را ندارد، بنابراین آن‌ها ناچار به انجام تغییرات بنیادین هستند. "

وزیر امور خارجه امریکا در ادامه تحلیل خود از شرایط این کشور خاطرنشان کرد که اقتصاد کیوبا در دهه‌های گذشته همواره متکی بر کمک های خارجی، ابتدا از سوی اتحاد جماهیر شوروی وقت و سپس از سوی ونزویلا بوده است.

روبیو با اشاره به پایان این حمایت‌های مالی تصریح کرد: "آن‌ها دیگر کمک دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. مقامات کنونی در کیوبا راهکار خروج از این بحران را نمی‌دانند، از اینرو برای تغییر وضعیت، آن‌ها باید افراد جدیدی را در رأس امور قرار دهند. "

