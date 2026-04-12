آشا بهوسلی، آوازخوان مشهور هندی درگذشت

رسانه های هندی گزارش داده اند که آشا بهوسلی، از آوازخوانان پیشگام و نام آشنای هند در اثر بیماری در سن ۹۲ سالگی وفات کرده است.

در گزارش، به نقل از داکتر معالج او، پراتیت سمدانی، آمده است که بهوسلی روز یکشنبه (۱۲ اپریل) به دلیل از کار افتادن برخی اعضای بدن اش در شفاخانه جان داد.

زانای بهوسلی، نواسه آشا بهوسلی، در صفحه اکس خود نوشته است که مادر بزرگ اش شب شنبه (۱۱ اپریل) به دلیل بیماری تنفسی و ضعف جسمی به شفاخانه منتقل شده بود.

صدای آشا بهوسلی نه تنها برای مردم هند، بلکه برای بسیاری از مردم در جنوب آسیا و جهان، از جمله افغانستان، آشنا است. شماری از افغان‌‌ ها در شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر و ویدیوهای آشا بهوسلی، از درگذشت این آوازخوان پرآوازه هندی ابراز تأسف کرده اند.

بر اساس برخی آمار، آشا بهوسلی بیش از ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرده است.

نرندرا مودی، صدراعظم هند در صفحه اکس خود از درگذشت خانم بهوسلی ابراز اندوه عمیق کرده و نوشته است که صدای آشا بهوسلی از "مشهورترین و چند بُعد ترین صداهای هند" بوده است.

مودی افزوده است که سفر هنری بهوسلی "قلب‌ های بیشماری را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است."

آنند بهوسلی، پسر آشا بهوسلی، به خبرنگاران گفته است که مراسم جنازه مادرش روز دوشنبه (۱۳ اپریل) برگزار میشود.